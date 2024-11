Insólito e inexplicable: Colin Rea no fue reclamado después de la liberación de los Cerveceros

Rea ha sido una fuente confiable de entradas en las últimas dos temporadas para los Cerveceros. Participó en un total de 58 juegos desde 2023, 49 de ellos como abridor. El veterano lanzador logró lanzar 292.1 entradas durante ese lapso, lo que sin duda es valioso para cualquier equipo de la MLB, pero tal vez no solo por $5.5 millones.

Uno de los puntos débiles de Rea como lanzador es que su repertorio no ocupa un lugar destacado en las métricas de los equipos. Como señaló Ken Rosenthal de The Athletic, Rea ocupó el puesto 55 entre los 58 lanzadores de Grandes Ligas calificados la temporada pasada en la métrica avanzada Stuff+, con solo José Quintana, Austin Gomber y Patrick Corbin en una posición inferior al ex lanzador de los Cerveceros.

En los últimos años, los equipos se han mostrado cautelosos a la hora de depender de lanzadores cuyo repertorio no es el mejor, y Rea claramente ha dado a los equipos motivos para preocuparse por su rendimiento en las próximas temporadas. De todas formas, Rea debería encontrar un hogar con bastante facilidad. Los devoradores de entradas no crecen en los árboles, y no es como si no pudiera conseguir outs para salvar su vida.

No solo ha absorbido muchas entradas para los Cerveceros en las últimas dos temporadas, sino que también lo ha hecho a un nivel razonablemente bueno . Tiene una efectividad de 4.45 junto con 245 ponches desde el inicio de la temporada 2023, y tal vez con un contrato por un valor menor a los $5.5 millones que habría ganado si los Cerveceros hubieran elegido su opción, podría ser una adición valiosa para cualquier equipo que necesite algunos refuerzos en la parte trasera de su rotación.

Los Cerveceros se preparan para otra reestructuración de la rotación abridora

Los Cerveceros no sólo decidieron dejar ir a Colin Rea, sino que también perdieron a Frankie Montas, quien optó por entrar en la agencia libre después de rechazar su parte de una opción mutua por valor de 20 millones de dólares. Los Cerveceros obtuvieron un total combinado de 38 aperturas de Montas y Rea la temporada pasada, y Milwaukee ahora tendrá que encontrar una manera de reemplazar esas 225 entradas que probablemente perderán con las salidas de esos dos.

No obstante, los Cerveceros se han ganado el beneficio de la duda en este sentido. También perdieron una gran parte de su rotación de abridores la temporada pasada con Corbin Burnes , a quien decidieron canjear a los Orioles de Baltimore en el último año de su contrato. Pero al menos, los Cerveceros han tenido un buen olfato para armar una rotación de abridores funcional a pesar de estar limitados por sus restricciones presupuestarias.

De todos modos, las opciones internas de los Cerveceros no son tan malas. Tienen a Freddie Peralta y Tobias Myers en la cima de la rotación, y tienen a Brandon Woodruff como opción de comodín, siempre que esté saludable para lanzar después de perderse toda la temporada pasada debido a una lesión en el hombro.