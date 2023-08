José Ramírez, el niño que supo soñar en grande, el grande que sueña como niño La historia de José Ramírez, el joven entusiasta que se escapaba de la escuela para el jugar béisbol hasta convertirse en uno de los mejores antesalistas, bateadores y peloteros, no solo de los C, Cleveland Guardians, sino de toda la MLB.

Nacido el 17 septiembre en Baní, República Dominicana, donde vivió una infancia muy humilde, hijo de Xiomara y José Ramírez, criado en barrio Villa Majega junto a sus tres hermanos, de chico detestaba ir a la escuela, se escapaba para el ‘play’, él sabía que su gran sueño era batear como los grandes. Sus padres no lo creían de esa manera, como todos los que quieren lo mejor para sus crianzas, faltar a los estudios es motivo de enfado y castigo, hasta que finalmente don José desistió de obligar a su hijo y decidió apoyarlo en la actividad que tanto lo apasionaba, el béisbol.

´Josesito´ entrenaba muy duro por sus sueños, pero su consistencia física no lo acompañaba, era muy delgado y mas bien bajo, lo cual hizo que su momento tardara en llegar. Cuando cumplió los 15 su padre lo llevó probar en la Perfect Dominican Summer League, pero el scout fue muy duro con él; pues no le tenía confianza y no le daba el lugar necesario. El soñador no se rindió nunca hasta que, por insistencia, tuvo su oportunidad; el resto es historia. Firmó su primer contrato de 50 mil dólares un 26 de noviembre de 2009, su sueño empezaba a ser realidad.

Poco tiempo después y, a base de grandes rendimientos, se ganaría el mote de ¨Mamejol” y se convertiría en uno de los mejores antesalistas de la MLB, firmando un contrato de 7 años por 124 millones, sumado unas 9 temporadas recaudando más de 47 millones de dólares, una verdadera locura de dinero para aquel jóven ambicioso y soñador que supo que su lugar no estaba en la escuela, sino en las canchas.

José no solo se afianzó y triunfó en el campo, también en su vida privada, supo conseguir lo que tanto se busca, el amor de una familia feliz. Su única hija, Bella Ramírez, es la luz de sus ojos, fruto de su relación de 19 años (y contando) con su esposa de toda la vida.

Además de una hermosa familia, posee una colección de autos de alta gama que los cuida tanto como a sus seres queridos. Dicha colección cuenta con un BMW blanco valuado en 30 mil dólares, un Mercedes Benz y una Land Rover también de color blanco, una Rolls Royce Naranja y un Lamborghini entre otras maravillas de motores Brazo caliente de José Ramírez

Por supuesto, para guardar semejante colección, el ‘mamejol‘ cuenta con una mega mansión en Babi con espacio para toda su colección de motores, además, cancha de básquet y una enorme piscina con cascada.

No todo es lujo en la vida de José, siempre fiel a sus orígenes y de muy bien corazón, colabora activamente con organizaciones en su ciudad natal y ayuda permanente a los niños huérfanos, lo que lo llevo a ser persona del año en 2017. Aquel joven entusiasta de Baní, sueña y actúa por los más necesitados de su comunidad velando por los derechos y las necesidades de los niños que, teniéndolo a él como ejemplo, sueñan en grande.