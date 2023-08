El cuadrangular 18 de Ketel Marte llega en un duelo de jonrones entre D-backs y Giants LaMonte Wade Jr. le dio a San Francisco la ventaja con un jonrón solitario en la séptima entrada y los Gigantes anfitriones remontaron para vencer el martes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona en un duelo de jonrones.

Brandon Crawford de los Giants empató el juego con un jonrón de dos carreras en el sexto.

Lourdes Gurriel Jr., Alek Thomas y Ketel Marte jonronearon por los Diamondbacks, que con una victoria tenían la oportunidad de empatar a los Giants en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. En cambio, San Francisco registró su quinta victoria en siete juegos en su actual estadía en casa para recuperar una ventaja de dos juegos.

Después de los tres jonrones, todos jonrones solitarios, al abridor de los Giants, Alex Cobb, que les dio a los visitantes una ventaja de 3-0, San Francisco finalmente llegó al as de Arizona, Zac Gallen, en el último de la sexta entrada. Los Giants obtuvieron un doble productor de Luis Matos y luego empataron con el sexto jonrón de la temporada de Crawford.

El relevista de los Diamondbacks, Miguel Castro (5-5), se hizo cargo de la séptima entrada y sirvió el jonrón que rompió el empate a Wade, el segundo bateador al que se enfrentó. El cuadrangular fue el décimo del año a Wade.

A Ryan Walker (4-0), quien reemplazó a Cobb en el séptimo y lanzó dos entradas y un tercio en blanco, se le atribuyó la victoria.

Los Diamondbacks amenazaron en el noveno cuando Geraldo Perdomo abrió ante Walker con un hit. Un out después, llamaron a Sean Manaea y consiguió que Corbin Carroll hiciera un elevado antes de que el receptor Patrick Bailey, que había salido de la banca con fines defensivos, sacara a Perdomo de la primera base para terminar el juego.

A Manaea se le atribuyó el primer salvamento de su carrera.

Ninguno de los abridores obtuvo una decisión, ambos lanzaron seis entradas y permitieron tres carreras. Cobb permitió cuatro hits con una base por bolas y cuatro ponches, mientras que Gallen permitió siete hits con una base por bolas y seis ponches.

Los jonrones fueron el No. 16 para Gurriel, el No. 7 para Thomas y el No. 18 para Marte.

Crawford y Wade conectaron dos hits cada uno para los Giants, quienes superaron en hits a los Diamondbacks 9-6. Los únicos tres hits de Arizona, además de los jonrones, fueron sencillos.