Juan Soto firma con Yankees y otras predicciones

Los Yankees están dispuestos a romper récords para jugadores generacionales y lo hicieron en las Reuniones de Invierno de 2022. Mark Feinsand de MLB.com informó que Soto y el agente Scott Boras aceptarán cualquier oferta de los Yankees para igualarla, tal como lo hizo Judge.

Los Yankees hicieron el canje por Juan Soto porque querían que se quedara con él a largo plazo. Si bien siempre iba a poner a prueba la agencia libre de esta manera, esperaban que su experiencia en el Bronx lo hiciera volver. Si el informe de Feinsand es correcto, eso ha funcionado hasta ahora.

Con Juan Soto en los Yankees, la atención se centrará en la posición más importante de la agencia libre: los lanzadores abridores. Nuestra primera predicción es que Soto perderá y apostará fuerte por un abridor.

Max Fried firma con los Red Sox en las Reuniones Invernales

Por primera vez en varios años, los Medias Rojas de Boston son jugadores importantes en esta temporada baja. Están entre los últimos cinco equipos en la contienda por Soto, pero no lo ficharán debido a su compromiso con los Yankees.

Los jardineros no son una necesidad para Boston, por lo que no buscarán a Cody Bellinger o Anthony Santander. Firmarán a Max Fried con un contrato enorme para que sea su as en las Reuniones Invernales.

La proyección de contrato de The Athletic para Fried es de seis años y 180 millones de dólares. Si bien los Red Sox no han gastado esa cantidad de dinero en la agencia libre recientemente, están comprometidos a sumar a este grupo.

Su ofensiva fue sólida el año pasado, con Rafael Devers y Jarren Durán a la cabeza. Su prioridad después de que Soto se vaya en la Reunión de Invierno debería ser el pitcheo, y Fried es uno de los mejores disponibles.

Pete Alonso aterriza en los Marineros

Hay un bateador disponible para un equipo de Nueva York que conectó un jonrón enorme que aseguró la serie como visitante en esta postemporada. Obviamente, ese es Pete Alonso. El primera base de los Mets ha pasado desapercibido durante la temporada baja debido a la publicidad sobre Soto, pero tuvo un año sólido el año pasado. Los Marineros son un equipo que debería buscar mejorar su ofensiva en las Reuniones Invernales.

La proyección de contrato de The Athletic para Alonso es de cinco años y 140 millones de dólares. Después de desplomarse el verano pasado, cediendo una ventaja de división de 10 juegos más rápido que cualquier otro equipo en la historia, está claro que Seattle necesita una renovación.

El año pasado tuvieron el segundo peor promedio de bateo de todo el béisbol y les vendría bien otro bateador estrella. Alonso cumple con los requisitos y podría viajar al otro lado del país en las Reuniones de Invierno.

Los rumores sobre Garrett Crochet se intensifican, los Orioles están muy involucrados

El jugador más importante de la temporada baja es Garrett Crochet. Si bien los White Sox podrían haberlo canjeado en la fecha límite de canjes, una lista de exigencias del lanzador asustó a los equipos.

Ahora es el momento de que el gerente general Chris Getz saque provecho de un as zurdo en ciernes. Los Orioles podrían quedarse sin un compañero en la danza de la agencia libre y hacer otro canje por un lanzador en las Reuniones Invernales de este año.

El año pasado, los Orioles necesitaban un abridor de primera línea y adquirieron a Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee. Después de una temporada espectacular, en la que terminó segundo en la votación del Cy Young, Burnes aprovechará su agencia libre. Es posible que eso no incluya a los Orioles, que tradicionalmente no son grandes gastadores. En cambio, harán otro canje por Crochet.

Las Reuniones Invernales no necesariamente serán el final de la saga de Crochet. Sin embargo, la conversación se calentará y el acuerdo se concretará poco después. Si bien Crochet tuvo una segunda mitad tranquila, una temporada monstruosa para un aspirante al título le permitirá conseguir un gran contrato.

Alex Bregman regresa a los Astros durante las Reuniones Invernales

Alex Bregman es uno de los mejores Astros de Houston de todos los tiempos. Fue un colaborador clave para los siete equipos que participaron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y también tuvo algunas temporadas regulares excelentes. Ahora es agente libre a los 30 años y puede sacar provecho de una gran carrera. Aunque está probando la agencia libre, Bregman regresará a los Astros en las Reuniones de Invierno.

Los Astros le ofrecieron a Bregman un contrato de cuatro años por 156 millones de dólares antes de las Reuniones Invernales. Corrieron rumores de que Bregman estaba buscando más que eso y que dejaría Houston por un contrato de 200 millones de dólares.

Pero no habrá ningún equipo que quiera gastar tanto en alguien que ya ha cumplido los 30 años. Bregman regresará a los Astros y firmará un acuerdo similar al que ya le ofrecieron.