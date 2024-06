Aaron Judge es el capitán y alma principal de los Yankees de New York, es por eso que todo lo que involucre al Juez es de suma importancia para el equipo y la afición.

El pasado martes, Judge tuvo que abandonar el juego en la cuarta entrada de la victoria de Nueva York 4-2 en la apertura de la serie contra los Orioles, una entrada después de que fue golpeado por un lanzamiento en la mano izquierda. El capitán de los Yankees recibió una bola rápida de 94 mph de Albert Suárez desde la parte inferior de su mano izquierda en la tercera entrada.

El Juez pareció sentir un dolor inmediato, dejó caer su bate, se agarró la mano e hizo una mueca mientras salía dando unos pasos hacia el montículo del lanzador. Luego tomó una ruta lenta y tortuosa por el lado derecho del cuadro interior y regresó a la primera base, donde fue examinado por el cuerpo de entrenamiento de los Yankees.

“Cada vez que te golpean 94, 95 hacia arriba y hacia adentro, especialmente en la mano, donde hay tantos huesos y ligamentos pequeños, nunca sabes qué va a pasar o qué va a ser”, dijo Judge.

Aaron Judge provided an update on his left hand. And it was good news. pic.twitter.com/gqUtt5SZQO

— YES Network (@YESNetwork) June 19, 2024