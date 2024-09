Justin Verlander: Búsqueda incesante de su antigua forma en la recta final de su carrera El veterano lanzador de los Astros de Houston lucha por recuperar su consistencia mientras se enfrenta a desafíos en su temporada número 19 en las Grandes Ligas.

A los 41 años, Justin Verlander, uno de los lanzadores más icónicos de las últimas dos décadas, se enfrenta a un nuevo desafío: recuperar la forma que lo llevó a ganar tres premios Cy Young y convertirse en un futuro miembro del Salón de la Fama. Después de 19 temporadas en las Grandes Ligas, Verlander es plenamente consciente de cuándo está en su mejor momento y cuándo no. El lunes, en un enfrentamiento crucial contra los Rojos de Cincinnati, Verlander dejó en claro que todavía está en busca de esa consistencia que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

En un juego que terminó con una derrota de 5-3 para los Astros, Verlander puso a su equipo en desventaja desde el principio. Durante la primera entrada, mostró problemas con su control, caminando a tres bateadores para llenar las bases. Un elevado de sacrificio de TJ Friedl y un sencillo de Ty France rápidamente pusieron a los Rojos en ventaja de 2-0. “Estaba por todas partes en esa primera entrada”, confesó Verlander tras el partido. “Mis mecánicas no estaban bien, la ubicación necesitaba ser mejor. Hice algunos lanzamientos decentes que no fueron cantados, pero es difícil obtener esos strikes cuando estás tan descontrolado”.

El reconocimiento de Verlander de que su control no estaba a la altura es un reflejo de su experiencia y autocrítica, ya que sabe que los árbitros tienden a no dar el beneficio de la duda a un lanzador que no encuentra la zona de strike. Sin embargo, después de esa complicada primera entrada, Verlander logró mantener a Cincinnati sin anotaciones en la segunda, tercera y cuarta entradas, lo que permitió que la ofensiva de Houston empatara el marcador.

A pesar de sus esfuerzos, el juego se desmoronó en la quinta entrada. Un inofensivo elevado de Santiago Espinal cayó entre tres defensores de Houston, lo que permitió que dos carreras entraran al plato. Amed Rosario luego impulsó otra carrera con un sencillo, dejando a los Astros en desventaja de 5-2. La línea final de Verlander fue de 4.2 entradas lanzadas, 5 carreras permitidas, 8 hits, 4 bases por bolas y 3 ponches. Fue otra salida difícil para Verlander, quien sigue luchando por encontrar su ritmo después de haber estado fuera de juego por más de dos meses debido a una lesión.

Verlander, siempre franco y autocrítico, reconoció que las últimas entradas fueron mejores, pero la realidad es que aún no ha logrado alcanzar el nivel de consistencia que se espera de un lanzador de su calibre. “Sentí que las últimas entradas, especialmente las últimas dos, fueron mucho mejores”, dijo Verlander. “Pero esa quinta entrada fue difícil de digerir”.

La dificultad de recuperar su forma en plena temporada es un desafío que Verlander no toma a la ligera. Sabe que intentar ajustar sus mecánicas y encontrar su ritmo mientras enfrenta a bateadores en plena forma no es lo ideal. “Estoy tratando de ser realista conmigo mismo, sabiendo que he estado fuera por un tiempo”, comentó Verlander en una entrevista con Jeff Wallner de MLB.com. “Eso es lo que el Spring Training es para, para ajustar detalles. Es difícil hacerlo en medio de la temporada, especialmente cuando los bateadores están en plena forma y tú no”.

A pesar de las dificultades, Verlander sigue siendo una pieza clave en las aspiraciones de los Astros para la postemporada. Con una efectividad de por vida de 3.58 en playoffs, dos anillos de Serie Mundial y un premio MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2017, Verlander ha demostrado ser un competidor formidable en los momentos más importantes.

Sin embargo, el tiempo no perdona, y Verlander es consciente de que su ventana para recuperar su nivel se está cerrando. A medida que los Astros se preparan para otro intento de campeonato, Verlander sabe que su experiencia y determinación serán cruciales para su equipo. “No soy una persona paciente”, admitió Verlander. “Es difícil para mí no hacer demasiado. Sé cuándo estoy bien en el montículo. Estoy constantemente esforzándome por llegar a ese nivel, y aún no estoy ahí. Muchas noches sin dormir. Por eso estoy tratando de ser justo y darme más margen de error del que normalmente me daría”.

El destino de los Astros en la postemporada podría depender de si Verlander puede encontrar su antigua forma a tiempo. Su equipo lo ha puesto en una posición para seguir acumulando éxitos, pero el propio Verlander sabe que la clave para lograrlo está en sus manos y en su capacidad para adaptarse a las circunstancias que lo rodean en esta etapa de su carrera.