El lanzador zurdo Clayton Kershaw hizo su primera apertura de rehabilitación con Low-A Rancho Cucamonga el 19 de junio, lanzando tres entradas, permitiendo una carrera con dos hits y ponchando a cinco. Kershaw salió de la apertura sintiéndose saludable y hará una aparición de cuatro entradas en algún momento de la próxima semana. Podría ser una opción para los Dodgers una vez que haga un par de aperturas de cinco entradas en las menores.

Kershaw coqueteo con las 90 millas al inicio, alineándose con su velocidad de cada una de las últimas temporadas. La ubicación también fue buena, con un CSW% que alcanzó el 42 por ciento (el promedio de su carrera es 29,7).

Estos son avances alentadores en términos de desempeño, pero también dentro del cronograma para la organización de los Dodgers. Hubo rumores de que Kershaw no regresaría hasta agosto. Aunque todavía falta mucho para poder aumentar su carga de trabajo, debería poder superar esa proyección por mucho. Dada su capacidad para limitar las bases por bolas y lograr que los bateadores contrarios impulsen la pelota al suelo, su inminente regreso será crucial para los Dodgers, específicamente en las áreas donde tienen incluso las deficiencias más modestas.

“Creo que lo importante será volver a las Grandes Ligas”, dijo Kershaw “Este es solo otro paso en el proceso. No significa que no sea importante. Pero en última instancia, todo esto será en vano, si no regreso. Es un buen paso más. No estoy subiendo ni bajando demasiado. Solo trato de lograrlo, lograr tres o cuatro salidas más y ver dónde estoy”.

Con el tiempo encima, el regreso de Clayton Kershaw representa algo más crucial de lo que el equipo podría haber anticipado inicialmente. Si bien no cambiará su nivel de urgencia para que regrese al nivel más alto, al menos está claro que su presencia representará algo más necesario de lo que podría haber sido hace un par de semanas.