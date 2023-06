La rara estadística del béisbol ERA Infinita y la historia del más peculiar hombre en su indeseable club Si te gusta mucho la escena del béisbol, es posible que hayas escuchado el término "efectividad infinita", pero lo confuso de este término es que la efectividad es una estadística que rastrea cuántas carreras limpias permite un lanzador por cada nueve entradas. Realmente no tiene sentido cómo un lanzador puede permitir un número infinito de carreras. ¿Qué es ERA infinita? ¿Cuál es el Club de los jugadores con ERA Infinita en sus carreras?

Hace muchos años, en un día de verano en Louisville, un beisbolista cumplió lo que imagino que era su sueño: debutar en las Grandes Ligas. Su oponente eran los Orioles de Baltimore, entonces cuartos en la Liga Nacional, con un récord de 41-30 que era bastante mejor que el 14-57 de los anfitriones.

Los Coroneles de Louisville eran un equipo muy malo. Muy muy malo. Terminarían el año con un porcentaje de victorias de 0.267, que en una temporada de béisbol moderna se traduce en 43-119. Su mejor jugador fue Fred Clarke, quien se convertiría en un jardinero izquierdo del Salón de la Fama, pero por ahora era un joven de 22 años y un bate simplemente decente. Su peor jugador… bueno, tenían mucho para elegir. Pero estadísticamente, creo que vamos a tener que darle esa distinción al protagonista de esta historia: William ‘Bill’ Childers.

El primer y único juego de la MLB de Childers se produjo el 25 de julio de 1895. Baseball-Reference no tiene puntajes para la temporada de 1895, pero sabemos que entró como relevista y rápidamente apestó, permitiendo dos hits. cinco bases por bolas, tres lanzamientos descontrolados, seis carreras limpias y cero outs, inspirando a los Louisville Colonels a una derrota de 12-3.

Lo de cero outs es importante, porque significó que Childers se unió a un club exclusivo (probablemente puedas adivinar de qué se trata por el titular). Se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas, y el primero en jugar únicamente como lanzador, en registrar un promedio de carreras ganadas (ERA) infinito .

Si no está familiarizado con el maravilloso mundo de las estadísticas de béisbol, la ERA pretende sugerir de cuántas carreras sería responsable un lanzador (es decir, carreras que son ‘limpias’ versus ‘sucias’, el último grupo se anota a través de error defensivo) en el transcurso de un juego completo de nueve entradas. Para calcular la efectividad, tome las carreras limpias, divida por entradas lanzadas y multiplique por nueve.

Obviamente, dividir por cero conlleva sus propios desafíos especiales, pero quizás este no sea el momento ni el lugar para disfrutar de las expresiones aritméticas sin sentido o las funciones asintóticas. En cualquier caso, en el caso de Childers no tenemos que preocuparnos por eso. En lugar de tomar la fórmula de efectividad, podemos preguntarnos qué se está midiendo: si un lanzador lanzara como lo hizo durante un juego completo, ¿cuántas carreras limpias permitiría? El béisbol funciona con un reloj de outs, y Childers no obtuvo outs, por lo que el juego duraría infinitamente y él permitiría infinitas carreras.

Miembros del club ERA infinita:

Dave Pierson Ed Coughlin Billy Sunday Bill Childers John Wood Jay Parker Frank Dupee Harry Heitmann Lou Bauer Will Koenigsmark Doc Hamann Bill Moore Joe Brown Marty Walker William Ford Jim Schelle Mike Palagyi Gordie Sundin Fred Bruckbauer Vic Davalillo Zack Weiss Gerardo Parra

Son realmente únicos, ya que el promedio de carreras ganadas de su carrera es infinito. Vic Davalillo es el ÚNICO jugador en la historia del béisbol con una efectividad infinita en su carrera que apareció en el montículo en más de un juego de temporada regular. Bobby Burke , Nate Jones y Paul Stuffel son los únicos jugadores en la historia del béisbol que subieron al montículo más de una vez en una sola temporada y aún así terminaron con un promedio infinito de carreras ganadas.

Bob Kammeyer, 1979 con Yankees de Nueva York es quién más carreras le “permitieron permitir”, con 8 limpias.

La mayoría de estos se lograron muy temprano en la historia del béisbol, con varios en el siglo XIX y una gran explosión de acción entre las guerras. Luego vemos una gran caída, con solo cinco agregados al club desde 1950. La iniciación se está volviendo aún más rara: después de una sequía de casi 50 años, Zach Weiss se sumó a la colección en 2018. Su salida fue seguida poco después por un lanzamiento fallido. cameo del jardinero de los Nacionales de Washington Gerardo Parra.

Childers, creo, es el más interesante del grupo, sobre todo porque es casi completamente desconocido. El béisbol es conocido por ser una especie de depósito de la historia, de estadísticas que se remontan a generaciones, registros meticulosamente mantenidos. Pero nadie sabe mucho sobre Childers.

La búsqueda en los periódicos de Louisville durante la temporada de 1895 no arroja nada. La invaluable Baseball-Reference da inútilmente su fecha de nacimiento como ‘desconocida’, aunque de alguna manera han logrado ubicar su ciudad natal como St. Louis. No sabemos qué entrada lanzó. Ni siquiera sabemos con qué mano lanzó.

Para la mayoría de los jugadores en la lista, tomemos como ejemplo a Weiss, quien lanzó para UCLA y pasó seis años en las ligas menores, tenemos un registro completo de su viaje en las ligas menores, sus pruebas y tribulaciones a medida que ascendían lentamente, escarpa del deporte profesional. Estos son jugadores que, a pesar de no causar una buena impresión en lo más alto, se han dado a conocer en el deporte más allá de ese fracaso.

No así Childers. Más de 125 años después de su desafortunado debut en la MLB, todo lo que queda de él es su presencia en el club de la efectividad infinita. Aquí hay un jugador de béisbol que se las ha ingeniado para hacer un escape inverosímil de la memoria que abarca todo el deporte, dejando atrás solo una pepita de obscuras trivialidades. El resto de los bozos en este club existen en un sentido mucho más real y, por lo tanto, son simplemente matemáticas aplicadas; Childers habita un reino más enrarecido. El 25 de julio de 1895, extendió la mano y tocó no solo el infinito, sino el infinito destilado en su forma más pura.

¿Qué es una efectividad infinita en Major League Baseball?

Una estadística de lanzamiento común es el promedio de carreras limpias (ERA) de un lanzador, que es el promedio de carreras limpias permitidas por dicho lanzador por cada nueve entradas lanzadas. La efectividad de un lanzador se determina dividiendo el número de carreras limpias que permitió por el número de entradas que lanzó y multiplicando ese número por nueve.

Entonces, ¿cómo puede una ERA ser infinita?

Imagine un lanzador que permite una o más carreras limpias sin retirar a un solo bateador (sin outs). Dado que han permitido carreras limpias, pero no han retirado a ningún bateador, están lanzando infinitamente, a menos que hayan retirado a un bateador. Pero, si el patrón los saca del juego antes de que obtengan algún out, y usted calcula su ERA, es una ERA infinita.

¿Cómo se visualiza una ERA infinita?

Si bien no existe una forma universalmente aceptada de mostrar una ERA infinita, las formas más comunes incluyen usar “INF”, “0.00”, un símbolo de infinito (en la imagen de arriba) o simplemente dejar el campo ERA en blanco.

Algunas fuentes muestran incorrectamente una efectividad infinita como 0.00, lo cual es incorrecto ya que es un promedio de carreras ganadas alcanzable y uno podría decir bastante deseable. Como resultado de la división por cero, muchas fuentes usan “indefinido”, mientras que otras simplemente enumeran “INF”.

Por ejemplo, en la temporada de 1953, Ed Blake lanzó para los Cinncinatti Reds y terminó esa temporada con una efectividad infinita. Si observa las estadísticas de 1953 de Ed Blake en Baseball Almanac, verá que usaron un símbolo de infinito para la efectividad de esa temporada.

La MLB deja su ERA en blanco para esa misma temporada, FanGraphs tiene su ERA en “0.00” y Baseball-Reference tiene su ERA en la lista como “inf”.

¿Son comunes las ERA infinitas?

Las efectividades infinitas se consideran anomalías únicas en el lanzamiento, y hay una lista con los nombres de todos los lanzadores que han ganado este título en una sola temporada. Puede encontrar esa lista de lanzadores de las Grandes Ligas en el sitio web Baseball Almanac .

El primer caso registrado de un lanzador que obtuvo una efectividad infinita fue Dave Pierson en 1876. Pierson jugó para los Medias Rojas de Cincinnati.

Si bien las efectividades infinitas no son comunes, se asocian más comúnmente con el comienzo de la temporada de la MLB. Esto se debe a que la estadística de efectividad generalmente se calcula en función de la temporada completa de un lanzador, pero los lanzadores no tienen muchas estadísticas al comienzo de una temporada.

Entonces, al comienzo de una temporada de béisbol, es más común ver a los lanzadores con una efectividad infinita porque es más probable que los lanzadores permitan carreras sin adquirir outs. Pero a medida que avanza la temporada, esos lanzadores juegan en más juegos y eventualmente borran cualquier estadística de efectividad infinita que puedan haber tenido.

¿Qué se considera una buena ERA?

En el béisbol de hoy, una efectividad inferior a 2.00 se considera rara y sobresaliente. Una efectividad entre 2.00 y 3.00 es excelente y solo la logran los mejores lanzadores de una liga. Una efectividad entre 3.00 y 4.00 sigue siendo excelente y se considera por encima del promedio, y una efectividad entre 4.00 y 5.00 es promedio y la mayoría de los lanzadores se encuentran en ese rango. Una efectividad por encima de 5.00 se considera por debajo del promedio.

Conociendo estos rangos generales de efectividad, podemos concluir que un lanzador que tiene una efectividad infinita cae muy por debajo de la efectividad promedio de los lanzadores de la MLB. Esto se debe a que la efectividad infinita es la efectividad más alta que un lanzador puede lograr y los lanzadores prefieren tener una efectividad baja en lugar de una efectividad alta .

Limitaciones de la Estadística ERA

Algunas personas no son fanáticas de usar ERA como una estadística y la idea de que un lanzador tenga una ERA infinita es solo otro ejemplo de por qué no les gusta esta estadística.

La efectividad no es la mejor para medir el éxito de los lanzadores de relevo, ya que los lanzadores de relevo suelen jugar parte de una entrada. Esto es especialmente cierto para los lanzadores de relevo especializados , como los lanzadores de preparación y los cerradores.

Los lanzadores de relevo a menudo tendrán una efectividad más baja que los lanzadores abridores porque tienden a ejercer toda su energía durante un período de tiempo más corto en lugar de conservarla y distribuirla en el transcurso de un juego de béisbol completo.

La efectividad solo considera las carreras limpias y el número de entradas lanzadas, ignorando otros factores e indicadores que inciden en los resultados de la actuación o narran acontecimientos más allá de las carreras anotadas permitidas. Además de no considerar cosas de tampoco no considerar ni diferenciar de las cosas sobre las que el lanzador tiene o no el control y de lo que es o no responsable.

Es importante tener en cuenta que la efectividad no siempre es una medida perfecta de la habilidad de un lanzador, ya que el equilibrio entre los lanzadores abridores y los relevistas en los juegos puede complicar la forma en que se calcula la estadística para cada tipo de lanzador.

La ERA infinita es una anomalía estadística divertida que ocurre en el béisbol, pero tenga en cuenta las limitaciones de las estadísticas de ERA cuando evalúe a varios jugadores de béisbol.

Sin embargo, a algunas personas realmente les gusta usar ERA para juzgar a los lanzadores.