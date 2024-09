La remontada de Milwaukee pesa más que el brillo de Ketel Marte en el tramo final de la temporada A pesar de un tercer jonrón consecutivo de Marte, los Diamondbacks pierden una ventaja de ocho carreras y complican sus opciones de comodín

El béisbol tiene esa particularidad de ser impredecible, emocionante y, a veces, cruel. Así lo demostraron los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona en su enfrentamiento del domingo, donde Milwaukee remontó un déficit de 8-0 para ganar 10-9, dejando a los fanáticos de Arizona con un sabor amargo, a pesar de la impresionante actuación individual de Ketel Marte. El dominicano conectó su tercer jonrón consecutivo y sigue siendo una de las piezas clave en la lucha de su equipo por el comodín, pero, ¿es suficiente el rendimiento de una sola estrella para salvar una temporada?

La remontada de los Cerveceros no solo les permitió evitar la barrida, sino que también expuso algunas de las mayores debilidades de Arizona, un equipo que se juega su destino en esta recta final. Para Marte, que ya suma 35 cuadrangulares en la temporada y ha regresado con fuerza tras perderse 16 juegos por una lesión de tobillo, su brillo individual parece contrastar con la incapacidad del bullpen y la inconsistencia del resto del equipo. Mientras que Marte sigue rompiendo sus propios récords personales, la pregunta que flota es: ¿cuánto más puede hacer un solo jugador para mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Diamondbacks?

El peso de los errores colectivos frente al talento individual

La actuación de Ketel Marte el domingo fue digna de aplauso, pero al final del día, no pudo tapar las grietas en la estructura de Arizona. El bullpen permitió ocho carreras en la octava entrada, desmoronando una ventaja que parecía insalvable para los Cerveceros. Justin Martínez, quien relevó en esa fatídica octava entrada, no pudo contener la ofensiva de Milwaukee, y el juego se escapó de las manos en cuestión de minutos.

El análisis aquí va más allá de los números o de las estadísticas personales. El béisbol, como cualquier deporte de equipo, requiere un esfuerzo colectivo, y en momentos críticos como el que Arizona enfrenta actualmente, no se puede depender únicamente de una figura, por más talentosa que sea. Marte puede seguir conectando cuadrangulares y produciendo carreras, pero si no hay un respaldo suficiente en el pitcheo y la defensa, esos esfuerzos quedarán en vano.

¿Qué deben ajustar los Diamondbacks si quieren seguir en la pelea?

Con los Diamondbacks (87-69) aún en la pelea por el comodín, el equipo tiene poco margen de error. Están dos juegos detrás de San Diego por el primer boleto de comodín y un juego por delante de los Mets, lo que significa que cada partido restante es crucial. El manager Torey Lovullo debe encontrar una manera de solidificar su bullpen y evitar colapsos como el que ocurrió ante Milwaukee.

A estas alturas de la temporada, la resiliencia de un equipo es tan importante como su talento. Los Diamondbacks tienen a Ketel Marte en una de sus mejores formas, pero necesitan que el resto del equipo se sume a la causa. Las lesiones han sido un problema recurrente para Arizona, pero las oportunidades siguen sobre la mesa. Queda por ver si pueden recuperarse de este golpe anímico y terminar la temporada con fuerza.

La otra cara: Milwaukee sigue demostrando por qué es un equipo de temer

Por otro lado, los Cerveceros de Milwaukee, que ya aseguraron su división, demostraron una vez más por qué son uno de los equipos más consistentes de la temporada. La remontada de ocho carreras es un recordatorio de que no dan ningún juego por perdido y que su capacidad para levantarse en los momentos difíciles es una de sus mayores fortalezas. Con jugadores como Willy Adames, que sigue rindiendo al más alto nivel, y un bullpen que se recompuso tras un mal inicio, Milwaukee es un equipo que ningún rival querrá enfrentar en postemporada.

El margen de error se reduce, pero las esperanzas siguen vivas

La derrota del domingo fue un golpe duro para los Diamondbacks, pero no es el final de sus esperanzas. Ketel Marte sigue siendo una luz en el horizonte para Arizona, y mientras haya juegos por disputar, el equipo tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Lo que está claro es que el talento individual no es suficiente. Si los Diamondbacks quieren jugar en octubre, necesitarán una actuación colectiva y, sobre todo, consistencia en todas las facetas del juego. La temporada aún no está perdida, pero el tiempo para errores se ha agotado.

Mientras tanto, Milwaukee sigue firme, y su capacidad de remontar demuestra que son un equipo hecho para los momentos de presión. Los Diamondbacks deberán aprender de esa resiliencia si quieren aspirar a algo más que los logros personales de sus estrellas.