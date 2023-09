Podríamos tener un Novato del Año y Cy Young este 2023 Senga logra su duodécima victoria. ¡La temporada de novato de Kodai Senga ha sido IRREAL!

¡El RHP de los New York Mets, Kodai Senga, ha comenzado a funcionar en su primera temporada en la MLB!

Kodai Senga no estaba en su mejor momento, pero lanzó seis entradas de dos carreras para lograr la duodécima victoria de su temporada de novato en la MLB cuando los Mets de Nueva York vencieron a los Marlins de Miami 8-3 el miércoles. Senga (12-7) permitió siete hits con dos bases por bolas mientras el derecho dejó que los Marlins alcanzaran en las seis entradas que lanzó en el préstamo Depot Park, pero abandonó el montículo con una ventaja de 4-2.

Senga permitió una carrera en el cuarto con un elevado de sacrificio y otra en el sexto cuando Josh Bell se fue profundo.

“Realmente no estaba en un nivel con el que pudiera estar satisfecho”, dijo Senga. “Nuestra buena defensa me ayudó. Mi tarea el año que viene es tener menos partidos de este tipo”.

Después del juego, los Mets viajaron a Filadelfia, en el “día de disfraces de novatos” de su equipo, cuando los novatos están obligados a ir disfrazados. En el caso de Senga, esto significó disfrazarse de astronauta.

“Si todo el mundo se ríe de esto, estoy 100 por ciento de acuerdo”, dijo Senga.

Defiende firmemente el Cy Young y el Novato del Año

A primera hora de la tarde de mediados de febrero, ya hacía 80 grados cuando Kodai Senga se acercó al montículo para realizar su primera sesión de bullpen del entrenamiento de primavera de los Mets . Estaba claro, mientras Senga se secaba el sudor de la frente y reajustaba su ceñida camiseta número 34, que todavía se estaba aclimatando al calor de Port St. Lucie. La temperatura, sin embargo, parecía la menor de sus preocupaciones.

El montículo era más empinado que la colina a la que estaba acostumbrado en Japón. La pelota era más pequeña y no tan pegajosa como la que utilizó en la Liga Nipona de Béisbol Profesional. Esas diferencias llevaron a un primer bullpen parcialmente desordenado. El forkball patentado de Senga, un splitter con un gran break hacia abajo y engañoso, seguía cayendo al suelo frente a su receptor en cuclillas.

Otras veces, sus lanzamientos se desviaban demasiado, lo que provocaba un golpecito en el pecho de Senga que indicaba “mi error”. También necesitaba más tiempo entre lanzamientos de lo que permitiría el reloj de lanzamiento inminente.

Mientras tanto, Senga tuvo audiencia. Al menos a esa parte estaba acostumbrado. Más de una docena de reporteros y fotógrafos se pararon detrás de la barandilla más cercana a su montículo y observaron cómo el miembro más nuevo de la entonces llamativa rotación de los Mets hacía girar forkball tras recta, tras cortador tras forkball. Unos metros detrás de Senga, el entrenador de lanzadores Jeremy Hefner supervisaba mientras su compañero Adam Ottavino parecía mirar con admiración.

A pesar de lo imperfecto que fue ese primer bullpen (el propio Senga describió la sesión como “regular”), el techo de lo que el derecho japonés de 30 años podía lograr en las Grandes Ligas seguía siendo alto . El potencial de Senga para hacer algo grande y tener éxito en Nueva York era alto. Aún así, en una rotación de veteranos que incluía a Justin Verlander , Max Scherzer , José Quintana y Carlos Carrasco , realmente no sabíamos qué esperar del novato Senga. Durante los próximos siete meses, ha respondido a esas incógnitas.

De hecho, cuando quedan menos de dos semanas de la temporada regular, Senga tiene argumentos sólidos para ganar dos premios de los que quizás hayas oído hablar: Novato del Año y Cy Young.

De cara a la apertura del miércoles contra los Marlins , la efectividad de 2.95 de Senga ocupa el tercer lugar en la Liga Nacional. Sus 11,07 ponches por cada nueve entradas, 0,81 jonrones por cada nueve entradas y su promedio de bateo de .203 contra todos lo ubican en cuarto lugar. Ha permitido la segunda menor cantidad de jonrones entre los lanzadores calificados. Su WHIP de 1,21 está empatado en el noveno puesto. El novato de los Mets también ha demostrado que es tranquilo bajo presión y excelente lanzando para salir de apuros, con una tasa de 79% que lo ubica segundo en la liga y cuarto en las mayores.

Claro, Senga no ha lanzado tantas entradas (155.1) como el líder de la MLB Logan Webb (201), en gran parte porque a menudo lanza con cinco días de descanso en lugar de los típicos cuatro. (Los Mets intentaron aclimatar a Senga a cuatro, pero los resultados no fueron tan buenos. En Japón, lanzó una vez por semana). Sus menos entradas en comparación con otros contendientes al Cy Young podrían ser un factor decisivo, pero no lo son. suficiente para excluirlo de la conversación.

El bWAR de 4.3 de Senga ocupa el tercer lugar entre los lanzadores de la Liga Nacional y su fWAR de 3.5 está muy por detrás del favorito del Cy Young, Blake Snell .

El derecho de los Mets tiene un gran arsenal de seis lanzamientos, pero le damos todo el crédito a su tenedor fantasma por causar estragos en toda la liga este año. Senga ha ponchado a 104 bateadores con su forkball en 27 aperturas, y el tentador lanzamiento produjo una tasa de inhalación del 60% y una tasa de rechazo del 28,3%. Es un lanzamiento de élite que ha hecho que incluso los mejores bateadores del juego parezcan tontos durante todo el año. Para realmente poner en perspectiva el dominio del tenedor fantasma, de los 648 bateadores que Senga ha enfrentado este año, ninguno ha pegado jonrones en ese lanzamiento.

Además, los 191 ponches de Senga lo ubican en el octavo lugar en la Liga Nacional y son casi el doble que los del próximo novato de la liga. A su ritmo actual, terminará con una de las 10 temporadas de ponches más prolíficas para un novato en los últimos 100 años.

El jardinero de los Diamondbacks, Corbin Carroll, ha sido el favorito para el premio casi toda la temporada, y tuvo la oportunidad de enfrentar a Senga a principios de julio y la semana pasada en el Citi Field. En seis batallas entre los novatos estrella, Senga ganó cinco veces. En su enfrentamiento de julio, Carroll se fue de 3-1 con dos ponches. La semana pasada, Carroll se fue de 3-0 contra Senga, incluido un olor (lo adivinaste) al sucio forkball.

Desde la temperatura hasta montículos más altos y pelotas de béisbol más resbaladizas, desde menos días de descanso hasta aprender múltiples idiomas nuevos, Senga se vio obligado a adaptarse a muchos aspectos del juego esta temporada, sin mencionar las expectativas para su propio equipo. El lanzador japonés firmó con los Mets antes que con otros pretendientes de las Grandes Ligas en parte porque creía, como muchos creían, que tenían una gran oportunidad de ganar la Serie Mundial. Eso no sucederá este año, pero gracias a su paciencia compartida, los Mets ahora tienen un nuevo as. Al final de la temporada, está firmemente en la conversación para ganar no uno sino dos prestigiosos honores de la MLB.