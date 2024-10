Durante toda la temporada, los fanáticos de los Yankees de Nueva York han criticado en exceso el desempeño del jardinero izquierdo Alex Verdugo, quien ha tenido grandes dificultades desde el plato. Fue Verdugo quien se acercó al plato cuando los Yankees estaban en su último out de la Serie Mundial. El muy difamado Verdugo se ponchó rápidamente en tres lanzamientos, poniendo fin a las esperanzas de los Yankees de ganar la Serie Mundial mientras los Dodgers ganan la serie por 4-1 con una remontada épica de 7-6 en el Juego 5.

Una mirada de sorpresa fue evidente en los rostros de las estrellas de los Yankees Aaron Judge y Juan Soto al presenciar cómo todo su arduo trabajo a lo largo de la temporada resultó en un final doloroso.

Aaron Judge and Juan Soto look on from the Yankees dugout.

What a run from the Yankees 👏pic.twitter.com/MQSFYSWTuT

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 31, 2024