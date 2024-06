El campo corto de Los Ángeles Dodgers, Mookie Betts, se fracturó la mano izquierda cuando fue golpeado por un lanzamiento durante la séptima entrada del juego del domingo contra los Kansas City Royals.

El ex Jugador Más Valioso y siete veces All-Star fue golpeado en la mano por una recta de 98 mph de Dan Altavilla y cayó al suelo, retorciéndose de dolor extremo. Betts cayó inmediatamente al suelo, visiblemente adolorido. Mientras el manager Dave Roberts y un trainer lo examinaban, Betts permaneció en el suelo durante algún tiempo antes de poder levantarse y salir del terreno. Fue reemplazado por el venezolano Miguel Rojas, quien finalmente ocupó el puesto de campo corto durante los dos innings restantes del juego.

El manager Dave Roberts dijo que Betts no necesitará cirugía y que la lesión no podría fin a su temporada, pero no hay un cronograma estimado para su regreso a la acción.

“Creo que es la primera vez que me golpean en la mano, así que no estaba seguro. Simplemente, me quedé entumecido y me dolió”, dijo Betts cuando se le preguntó si supo inmediatamente que la mano estaba rota. “Desafortunadamente, está arruinado. Realmente no hay nada que podamos hacer ahora”.

