Para el oriundo de Boca Chica, la pasada temporada fue la más sensacional de su carrera. En 2023 impulsó 100 carreras, fleteó 40 cuadrangulares y quedó en el lugar 19 para el premio al Jugador Más Valioso en la Liga Nacional. Todos pensábamos que para esta campaña, el dominicano bajaría las revoluciones de su juego, pero es todo lo contrario.

El designado de los Bravos, Marcell Ozuna, está en pelea siendo el claro favorito para lograr la Triple Corona de bateo, siendo líder de average con .327, pegando 20 jonrones y llevando 62 carreras a la caja registradora. Pone las proyecciones que con suma facilidad lo pudiera lograr.

Marcell Ozuna hits his NL-leading 20th homer of the season for the @Braves. pic.twitter.com/XK0lTksdsY

— MLB (@MLB) June 15, 2024