Un Inicio Prometedor con un Final Prematuro

ARLINGTON — Marcell Ozuna, el carismático bateador designado de los Bravos de Atlanta, llegó al Home Run Derby 2024 con altas expectativas. A pesar de su esfuerzo y de conectar el jonrón más largo de la primera ronda con una impresionante distancia de 473 pies, Ozuna quedó eliminado, logrando un total de 16 jonrones, tres menos de lo necesario para avanzar a las semifinales.

Reunión de Viejos Amigos

El evento de este año también marcó una reunión especial para Ozuna. Junto a Christian Yelich, su antiguo compañero de equipo en la filial High-A de los Marlins en Greensboro, Carolina del Norte, los dos amigos se reencontraron como parte del roster de estrellas de la Liga Nacional. Yelich, ahora jardinero de los Cerveceros, recordó con cariño sus días junto a Ozuna y destacó su pasión por batear jonrones. “Siempre ha sido así”, comentó Yelich. “Le encanta batear jonrones. Es un tipo divertido con quien estar. Sería genial verlo dar un espectáculo”.

El Desempeño en el Derby

Ozuna no defraudó en cuanto a espectáculo se refiere. Conectó 16 jonrones, incluyendo el batazo más largo de la ronda, que salió de su bate a 110 mph. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para superar a sus competidores. Este resultado dejó a Ozuna fuera de la competencia, pero no sin haber dejado una marca impresionante en el evento.