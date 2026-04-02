MLB 2026: Dodgers y Yankees lideran el arranque de la temporada según los Power Rankings La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) comenzó con sorpresas y actuaciones destacadas, según el primer Power Ranking publicado por ESPN. Dodgers y Yankees encabezan la lista tras una semana inicial marcada por el protagonismo de los novatos y algunas sorpresas en la tabla de posiciones.

Un inicio de temporada vibrante

A solo una semana del inicio oficial, la MLB ya ofrece historias para seguir de cerca. Los Dodgers y Yankees, dos de las franquicias históricas, arrancaron con fuerza y se ubican en lo más alto del ranking elaborado por el panel de expertos de ESPN, que combina el rendimiento reciente con las expectativas de pretemporada.

Ningún equipo logró mantenerse invicto en estos primeros días, lo que refleja la paridad y la intensidad con la que se juega desde el primer lanzamiento.

Novatos que hacen historia

El arranque de 2026 está siendo dominado por los debutantes. Chase DeLauter y Munetaka Murakami lograron conectar jonrón en cada uno de sus primeros tres partidos en las Grandes Ligas, un hito que solo otros dos novatos habían conseguido antes. Además, Kevin McGonigle tuvo un debut de cuatro hits, mientras que JJ Wetherholt conectó su primer cuadrangular en su primer juego.

Estas actuaciones no solo generan entusiasmo entre los aficionados, sino que también plantean interrogantes sobre el impacto que los jóvenes talentos pueden tener en el desarrollo de la temporada.

Preocupaciones y sorpresas tempranas

No todo es positivo para los equipos favoritos. El bullpen de Kansas City mostró debilidades en la primera semana, lo que podría ser un problema a seguir. Por otro lado, el equipo de Miami sorprendió al ubicarse en la cima de la tabla, desafiando los pronósticos iniciales.

En cuanto a los lanzadores, el debut de Shohei Ohtani como abridor fue uno de los eventos más esperados y no decepcionó, mientras que el japonés Roki Sasaki, tras una pretemporada complicada (permitió que 26 de 52 bateadores se embasaran, con 15 boletos), logró estabilizarse en su primer partido oficial: lanzó hasta el quinto inning, permitió solo una carrera y dos bases por bolas, y reconoció que llegó al encuentro “sin confianza”.

¿Tendencias o espejismos?

La pregunta que se hacen los especialistas y fanáticos es si este arranque será representativo del resto de la temporada, que se extiende a lo largo de 162 partidos. El ranking de ESPN, basado en observaciones de analistas como Buster Olney, Alden Gonzalez y Bradford Doolittle, sugiere que aún es temprano para sacar conclusiones definitivas, pero las tendencias iniciales ya marcan el pulso de lo que podría venir.

Próximos pasos y desafíos

Con una temporada larga por delante, los equipos deberán ajustar estrategias y manejar la presión, especialmente aquellos que arrancaron con dudas en el bullpen o dependen de novatos para sostener el rendimiento. Será clave seguir de cerca la evolución de figuras emergentes y la respuesta de los planteles ante la exigencia del calendario.