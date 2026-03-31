Cleveland frenó a los Dodgers y les cortó el invicto en un duelo inesperado Con una actuación dominante de Parker Messick, los Guardianes se impusieron 4-2 y dejaron sin puntaje perfecto a los campeones.

La temporada 2026 de la MLB sumó uno de sus primeros impactos fuertes: los Cleveland Guardians derrotaron 4-2 a Los Angeles Dodgers y terminaron con su arranque ideal en las Grandes Ligas.

El gran protagonista de la noche fue Parker Messick, quien firmó una salida impecable en su debut en la temporada. El zurdo trabajó durante seis entradas sin permitir carreras, con cinco hits concedidos y cinco ponches, neutralizando a una ofensiva cargada de estrellas.

El desarrollo del juego se mantuvo equilibrado hasta la séptima entrada, momento en el que Cleveland logró quebrar el marcador con un rally de tres carreras que resultó determinante para inclinar el resultado a su favor.

Del otro lado, los Dodgers —vigentes campeones— no lograron imponer su habitual poder ofensivo. Figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman tuvieron una producción limitada, combinándose con bajos números en el plato durante gran parte del encuentro.

Recién en la novena entrada llegó la reacción del equipo angelino, que logró descontar con un doble productor de Betts y un rodado de Freeman, aunque no alcanzó para revertir el marcador. Además del resultado, el partido dejó un dato histórico para Cleveland: el dominicano José Ramírez alcanzó los 1.614 juegos con la franquicia, igualando una marca significativa dentro de la organización.

Con este triunfo, los Guardians no solo cortaron el invicto de uno de los grandes candidatos, sino que también enviaron un mensaje en el arranque de la temporada: incluso los favoritos pueden tambalear cuando aparece una actuación dominante desde el montículo.