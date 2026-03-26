Ohtani domina el mercado y desplaza a Judge en la pelea por las camisetas más vendidas El japonés volvió a liderar el ranking de ventas en Grandes Ligas, mientras que la estrella de los Yankees perdió terreno dentro del top 10.

El impacto de una figura ya no se mide solo en el campo: también se refleja en el consumo global que genera su imagen. Shohei Ohtani volvió a posicionarse como el jugador con la camiseta más vendida de la MLB, consolidando un dominio comercial que se sostiene en el tiempo y atraviesa fronteras.

El fenómeno de Los Angeles Dodgers encabeza el ranking por tercera temporada consecutiva, reafirmando su condición de figura global dentro del béisbol. Su impacto trasciende lo deportivo y se apoya en una enorme popularidad tanto en Estados Unidos como en Japón y otros mercados internacionales.

En contraste, Aaron Judge, habitual protagonista en este tipo de listados, descendió posiciones dentro del top 10, reflejando el avance de nuevas figuras y el crecimiento del fenómeno Ohtani.

El ranking también muestra la presencia fuerte de jugadores asiáticos, como Yoshinobu Yamamoto, quien se ubicó entre los primeros lugares, marcando una tendencia clara en la expansión global de la liga.

El liderazgo de Ohtani no sorprende si se tiene en cuenta su actualidad deportiva y su peso mediático. Además de su rendimiento como jugador de doble función, su imagen se ha convertido en una de las más rentables del deporte, impulsando ventas, patrocinios y audiencias a nivel mundial.

Este tipo de rankings no solo reflejan popularidad, sino también el alcance comercial de la MLB, que continúa expandiendo su marca a nuevos mercados y consolidando figuras con impacto global.

Así, mientras Ohtani sigue ampliando su dominio fuera del campo, la competencia por el protagonismo comercial en la liga también empieza a redefinirse.