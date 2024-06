New Balance lanzará las botas Ohtani 1 en Julio New Balance presenta el Ohtani 1, el primer zapato exclusivo del dos veces MVP de la Liga Americana,

21/06/2024 · 12:10 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El año pasado New Balance anunció el fichaje de Shohei Ohtani para su línea de ropa y calzado deportivo. Ahora, New Balance finalmente ha presentado la primera colección exclusiva de Ohtani.

En el centro de la primera gama New Balance de Ohtani se encuentra el lanzamiento de la bota Ohtani 1, que se muestra en la imagen de abajo. Según la marca, la silueta fue diseñada para sentirse más cerca del suelo. La zapatilla presenta una parte superior de corte medio y tiene patrones triangulares especiales en el antepié inspirados en los techos de ciertos estadios de béisbol en Japón. En la herramienta se incorpora una entre suela acolchada FuelCell y una bota de metal o una suela exterior de césped.

We Got Now. Shohei Ohtani. 2024. pic.twitter.com/tZOiYlKisj — New Balance (@newbalance) March 28, 2024

“Nos dimos cuenta muy rápidamente de que la consistencia es fundamental para Shohei”, dijo Matt Nuzzo, gerente de productos senior de New Balance.”Él no quiere una zapatilla de lanzamiento que tenga un dedo gordo y una sensación diferente bajo los pies. Le gusta ser consistente y estar cómodo con sus zapatillas sin importar lo que esté haciendo.

“De alguna manera encarnaba lo que él es, ¿no? Necesitábamos una zapatilla que pudiera hacerlo todo, la que lo hace todo, y ahí es donde él se encuentra como jugador”.

1 de 2 | 2 de 2 |

Las primeras versiones comerciales de este emblemático calzado serán un poco más llamativas, con detalles dorados que harán juego con la visión que New Balance tiene de él como “el estándar de oro”. Shohei los usará por primera vez durante la Semana de las Estrellas, cuando la visión compartida del jugador y la marca se hará más evidente.

Esta colección de New Balance también incluye prendas para fuera del campo, desde camisetas hasta la chaqueta tejida que usa Ohtani. La colección New Balance de Shohei Ohtani sale a venta el 15 de julio en Newbalance.com y en tiendas seleccionadas. Para celebrar este anuncio, Ohtani también usará los botines Ohtani 1 durante el partido de mañana contra su ex equipo, Los Angeles Angels.