El primer bateador de los Guardianes, Steven Kwan, abrió el juego del jueves por la tarde contra los Marineros con un doble, en la victoria de los Guardianes por 6-3. Eso elevó su promedio de bateo a .400. Registraría una base por bolas antes de hacer outs en sus últimos dos turnos al bate, lo que redujo su promedio a .396 en el año antes del final del juego.

Las Grandes Ligas de Béisbol no han visto a un bateador con un promedio de .400 desde que Ted Williams bateó .406 en 1941. La palabra “calificado” es importante aquí. Esto significa que un jugador ha jugado lo suficiente como para calificar para el título de bateo. Según las reglas, eso es 3,1 apariciones al plato por cada partido que ha jugado su equipo. Kwan se perdió tiempo debido a una lesión a principios de esta temporada, por lo que solo ha jugado 46 partidos en este momento.

