Padres de San Diego vs Filis de Filadelfia: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 14 de julio

Cuotas MLB: Cuotas Padres-Phillies

Padres de San Diego: -1.5 (+140)

Filis de Filadelfia: +1,5 (-170)

Más: 9.5 (-105)

Menos: 9.5 (-115)

Cómo ver Padres vs. Phillies

Transmisión: MLB.TV

Hora: 6:05 p. m. ET/ 3:05 p. m. PT

Por qué los Padres podrían cubrir la propagación

En la temporada, la ofensiva de los Padres ha sido bastante promedio. Están empatados en el puesto 17 en carreras anotadas, 23 en promedio de bateo, 14 en porcentaje de embase y 18 en slugging. Aún así, tienen algunos jugadores que comienzan a retomarlo últimamente. Manny Machado está teniendo un gran mes hasta ahora. Está bateando .406 en lo que va de mes, con seis jonrones. Terminó la primera mitad con tres jonrones en la serie de tres juegos con los Mets mientras impulsaba ocho carreras. En ocho juegos este mes, Machado ya ha impulsado 16 carreras y anotó diez.

Fernando Tatis Jr. también ha estado sólido en julio. Ha estado bateando .400 en julio mientras impulsaba siete carreras. Tatis ha conectado tres dobles, un triple y un jonrón este mes. También ha marcado ocho veces. Mientras que Tatis Jr. y Machado han comenzado su mes con entusiasmo, Juan Soto y Xander Bogaerts no lo han hecho.

Bogaerts ha bateado solo .200 este mes y se ponchó nueve veces. Su serie con los Mets fue horrible. Tuvo marca de 1-12 con cuatro ponches y ninguna impulsada. Sin embargo, ha conectado dos jonrones en el mes y ha impulsado siete carreras. Soto ha sido aún peor. Está bateando solo .179 en el mes con cinco carreras impulsadas y un jonrón. Soto no se ha ponchado tanto y está haciendo un contacto sólido. Esto debería cambiar si puede continuar haciendo un buen contacto con la pelota.

En la loma de los Padres estará Yu Darvish. Darvish tiene marca de 5-6 en el año con efectividad de 4.87. El último tiempo fuera no fue el mejor. Estuvo cinco entradas y permitió tres carreras y un jonrón. No gana desde el 9 de junio y no ha permitido menos de tres carreras en un juego desde el 3 de junio. Históricamente, Darvish ha sido mejor en la segunda mitad de la temporada, y buscará calentar su segunda mitad.

Por qué los Phillies podrían cubrir la propagación

Los Filis esperan que su ofensiva pueda seguir rodando. Han ganado 23 de 33 juegos últimamente, y mucho de eso se ha debido a la ofensiva. En la temporada, los Filis están empatados en el puesto 17 en carreras anotadas, mientras que se ubican en el puesto 17 en porcentaje de embase, décimo en slugging y octavo en promedio de bateo. Liderando el camino para ellos ha estado Nick Castellanos. Está 13º en las mayores con un promedio de bateo de .301 este año. Castellanos ha estado un poco decaído en julio hasta ahora. Está bateando apenas .235 y tiene problemas con los ponches. Se ponchó en cada uno de sus últimos seis juegos y también lo hizo en el Juego de Estrellas. Aún así, ha impulsado seis carreras con la ayuda de tres jonrones en julio.

Entrando en el juego caliente está Christian Pache. Está bateando .364 en lo que va de mes con un OBP de .417. Ha anotado dos veces mientras impulsaba cuatro carreras y conectaba un jonrón este mes. A los Filis les gustaría ver que algunas de sus aperturas salgan calientes del receso. Trea Turner está bateando solo .229 este mes con dos jonrones y tres carreras impulsadas.

La mayor preocupación de Bryce Harper son las lesiones. Llevaba el día a día de cara al descanso pero estaba bateando bien. Estaba bateando .346 en el mes con tres carreras impulsadas y cinco carreras anotadas. Harper también tuvo un porcentaje de embase de .414 y conectó cuatro dobles en lo que va del mes.

Los Filis enviarán a Christopher Sánchez en este. Tiene marca de 0-2 en el año con efectividad de 2.84. La última vez que salió jugó seis entradas y permitió solo una carrera en un jonrón solitario contra los Rays. Sin embargo, no obtuvo una decisión, ya que el juego estaba empatado a uno antes de las entradas adicionales. Este año, no ha permitido más de tres carreras en ninguna de sus cinco aperturas, y ha permitido una o menos en tres. Aún así, no tiene una victoria en el año.

Predicción y elección final Padres-Phillies

Si bien Sánchez ha lanzado mejor que Darvish este año, Darvish tiene un historial mucho mejor. La cuña de lanzamiento debería ir ligeramente hacia los Padres en este caso, pero está cerca. Aún así, la ofensiva de los Filis ha sido mejor. Los Padres tienen la mejor alineación en general. Si todos están bateando bien, anotarán un montón de carreras y ganarán. Contra un lanzador sin experiencia, podrían hacer eso fácilmente. Elige a los Padres sobre los Filis en este.

Predicción y pronóstico final Padres-Phillies: Padres -1.5 (+140)