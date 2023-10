Playoffs MLB 2023: la hora de Justin Verlander Luego de su salida hacia Nueva York, teniendo en la mano un jugoso contrato con los Mets, pocos hubiesen imaginado que algo así estaría pasando, pero Verlander volvió y tras regresar, retomó el guion por donde mismo lo había dejado, legando marca de 7-3, con un promedio de limpias de 3,31.

Verlo subir a la lomita allí, en el Minute Maid Park, es casi un ritual; como si se tratara de sutiles fotogramas de un filme dramático o quizás como las escenas finales en el último acto de una tragedia griega; puede ser eso y muchas otras cosas, pero no, simplemente es Verlander, el legendario Justin Verlander intentando solventar los artilugios del tiempo y recordándonos lo grande que es el béisbol.

En solo unas horas volverá a estar ahí, en ese pedazo de suelo de Texas y ya no tiene 34 años, como aquella primera vez, cuando llegó a mediados de 2017, tiene 40, sin embargo, en letras mayúsculas se resalta esa distinción de vigente Cy Young de la Liga Americana y eso justifica y le da sentido a todo.

Los Astros de Houston y el incombustible Justin Verlander

Justin Verlander subirá a la lomita por los Astros de Houston con la misión de ganar el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en este 2023 y al instante muchos aludirán a su mala suerte en postemporada, a que no gana el juego bueno y hasta dirán que no tiene nervios para sopesar este tipo de trances, no obstante, los números nos develan con certeza lo contrario.

Luego de su pasada actuación en el juego 1 de la Serie Divisional contra Mellizos de Minnesota, donde caminó 6 innings sin permitir carreras, a ritmo de 6 ponches, 4 boletos y apenas 4 hits; luego de esta faena, Justin Verlander dejó en su hoja de servicios en playoffs una forja de 17-11 en 36 partidos, con una efectividad de 3,54 y 236 ponches en 213,2 marcos.

La cosa no acaba ahí, no, pues con ese triunfo, Verlander se ubicó en el segundo lugar de todos los tiempos, a solo dos triunfos de igualar a Andy Pettitte (19) y toda pinta para que, en algún punto de esta misma postemporada, ya sea en la Serie de Campeonato o en la Serie Mundial, pase a ocupar el sitial de honor en este apartado.

Luego de su salida hacia Nueva York, teniendo un jugoso contrato con los Mets, pocos hubiesen imaginado que algo así estaría pasando, pero Verlander volvió y tras regresar, retomó el guion por donde mismo lo había dejado, legando marca de 7-3, con un promedio de limpias de 3,31.

La historia de éxito de los Astros de Houston en estos siete años ( dos anillos de Serie Mundial), no se puede contar sin poner en lo más alto a Justin Verlander, quien ha ganado dos premios Cy Young (tiene 3 en su carrera), vistiendo la franela del elenco sideral.

Este 15 de octubre, el derecho buscará seguir reescribiendo su historia en los diamantes y desde que salga rumbo al box y como tantas otras veces se repita el ritual, la fanaticada en Houston se aferrará con más fuerza a la idea que Justin Verlander volvió y es su hora, por ello vale la pena seguir soñando.