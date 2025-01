¿Qué dice Bad Bunny sobre Juan Soto en ‘Nuevayol’? Música, béisbol y cultura en perfecta armonía.

Bad Bunny, el ícono global de la música urbana, continúa rompiendo barreras al mezclar arte, cultura y deporte en sus letras. En su nuevo tema “Nuevayol”, parte del álbum Debí tirar más fotos, el artista puertorriqueño hace una mención especial al pelotero dominicano Juan Soto, uno de los jugadores más destacados de las Grandes Ligas. Esta referencia no solo ha generado interés en el mundo musical, sino que también ha conectado dos mundos que comparten una pasión por la excelencia: el béisbol y la música.

La conexión de Bad Bunny con el béisbol

Bad Bunny no es ajeno a las referencias deportivas en sus canciones. En “Nuevayol”, con un estilo que mezcla salsa, reguetón y dembow, menciona a los Yankees y los Mets, los equipos más icónicos de Nueva York, y a Juan Soto, una figura clave del béisbol actual. La línea que ha capturado la atención de fanáticos dice:

“Con los Yankees y los Mets, Juan Soto a correr, que otra vez la sacamos del estadio.”

Este verso es un tributo al talento y la determinación de Juan Soto, quien, a pesar de su juventud, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores en las Grandes Ligas.

Letra completa de “Nuevayol”

NUEVAYOL

(Bad Bunny, álbum: Debí tirar más fotos)

[Intro]

¡Nueva Yol!

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (¿pa’ dónde?)

Un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

[Coro]

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor (¿pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿y este frío?)

Un verano en Nueva York (un ratito na’ má’)

[Verso 1]

Ey, ey, ey, 4 de julio, 4th de July

Ando con mi primo borracho, rulay

Los mío’ en El Bronx saben la que hay

Con la nota en high, por Washington Heights

Willie Colón, me dicen ‘El malo, ey

Porque pasan los años y sigo dando palos

Vendiendo discos como cuadros de Frida Kahlo

El perico es blanco, sí, sí, el tusi rosita

No te confundas, no, no, mejor evita

Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita

Sí, sí, sí, como el campeonato, nadie me lo quita

(The best, el mejor)

[Coro]

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop

Ey, con reggaetón y dembow? Ey, con reggaetón y dembow

Sí, con reggaetón y dembow

[Verso 2]

Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no

Con los Yankees y los Mets, Juan Soto a correr

Que otra vez la sacamos del estadio

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (ya mismo nos vamos)

Un verano en Nueva— (un ratito má’, un ratito)

[Puente]

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida

[Outro]

Tú tienes piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quieres, lo tienes que mover

La relevancia de la mención a Juan Soto

Con esta línea, Bad Bunny pone en el centro de atención a uno de los peloteros más destacados de la actualidad. Soto, conocido por su carisma y habilidades en el campo, se convierte en un símbolo de orgullo latinoamericano. La referencia resalta la conexión cultural entre la música urbana y el deporte, ambos pilares de la identidad caribeña y latinoamericana.

“Nuevayol” no es solo una canción; es una celebración de la vida, la cultura y los logros latinos en un contexto global. Al mencionar a Juan Soto, Bad Bunny reafirma su compromiso de enaltecer a figuras que inspiran a las nuevas generaciones. Es una muestra más de cómo la música y el deporte pueden unirse para crear un mensaje de orgullo y unión cultural.

Mientras la canción continúa acumulando reproducciones, queda claro que Bad Bunny ha encontrado una fórmula ganadora: combinar ritmos pegajosos con mensajes que resuenan en el corazón de su audiencia. Y al hacerlo, también lleva a figuras como Soto a un público aún más amplio, destacando el poder transformador de ambas industrias.