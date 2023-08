¿Qué es OPS en béisbol? Los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos se encuentran entre los líderes de carrera en OPS. Si bien muchos fanáticos de la MLB están familiarizados con los jonrones, el promedio de bateo y las carreras impulsadas, algunos no están tan familiarizados con otras estadísticas. Entonces, ¿qué es OPS? Aquí está todo lo que necesita saber sobre OPS.

En 1985, Pete Palmer y John Thorn introdujeron a muchos fanáticos del béisbol al OPS en su libro The Hidden Game of Baseball: A Revolutionary Approach to Baseball and Its Statistics . El término se hizo cada vez más popular, ayudando a determinar los premios MVP, las selecciones MLB All-Star y proporcionando estadísticas para los argumentos sobre los mejores jugadores de béisbol.