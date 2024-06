El primera base Anthony Rizzo, será por un período prolongado, luego de que se lesionó la mano y la muñeca derechas en una colisión en la séptima entrada durante la derrota de Nueva York por marcador de 9-3 ante los Medias Rojas el domingo por la noche en Fenway Park. Se espera que se pierda entre cuatro y seis semanas por una fractura en el brazo, según un informe arrojado por el portal The Athletic del lunes. El equipo no ha confirmado la noticia.

Al llegar a la base por un error, Rizzo chocó contra el lanzador Brennan Bernardino y luego cayó más allá de la base. Rizzo apareció con malestar inmediato, permaneciendo abajo por varios momentos antes de que entrara el corredor emergente, Oswaldo Cabrera.

Yankees' Anthony Rizzo out at least 8 weeks with forearm fracture https://t.co/U3LcVyVpsq pic.twitter.com/lVLBxpBScs

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 18, 2024