Robinson Canó luce favorito al MVP de la LMB El nativo de San Pedro de Macorís anda intratable con el madero y amaga con romper el récord de bateo de los Mexicanos

20/06/2024 · 12:05 AM

Al día de hoy, Canó es el líder de promedio de bateo de la liga con un sólido .448. Además, es segundo en hits (86), dobletes (18) y noveno en carreras remolcadas (48) segundo en OBP (.500), tercero en OPS (1.151), cuarto en SLG (.651) y noveno en carreras remolcadas (48) del circuito mexicano. De seguir con este impresionante ritmo con el madero, el dominicano está proyectado para romper el récord de mejor promedio de bateo de todos los tiempos en la LMB, el cual pertenece al Salón de la Fama de MLB, Cool Papa Bell, quien en la temporada de 1940 terminó el año bateando para .437 con Unión Laguna y Veracruz.

El poder dominicano matando la liga en México 🇩🇴⚾️💥@robinsoncano es el actual líder de bateo en la @LigaMexBeis donde está bateando para .448 con los Diablos Rojos 👏🏻 📹: @DiablosRojosMX #LIDOM #LIDOMenLMB pic.twitter.com/OwRR8m0qDY — LIDOM (@LIDOMRD) June 19, 2024

Además de todo esto, Canó ha disparado 7 vuelacercas, siendo todos para dar alguna ventaja a los Diablos Rojos en la campaña, suamando 34 carreras anotadas y 20 bases por bolas. Convirtiéndolo en uno de los bateadores más oportunos del béisbol.

En entrevista postpartido, el dominicano declaró en días pasados que su decisión de ir a México fue por amor al béisbol, ya que la liga mexicana no es una con los salarios más llamativos. “Sé que a lo mejor muchas personas piensan ‘Robinson Canó tiene que estar ganando una gran cantidad’. Yo amo el beisbol, quería ir a una organización buena, me hablaron bastante bien de este club, tanto exjugadores como managers, coaches que pasaron por aquí, y me hablaron la realidad” dijo Canó.