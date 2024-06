En una sorprendente decisión, los Detroit Pistons han despedido a Monty Williams como su entrenador jefe, apenas un año después de firmar un contrato de seis años por 80 millones de dólares. La noticia fue confirmada por el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN.

Williams, quien llegó a los Pistons con la reputación de ser un entrenador capaz de revitalizar equipos, no logró obtener resultados positivos con la joven plantilla de Detroit. A pesar de su experiencia y éxito previo con los Phoenix Suns, sus métodos no resonaron entre los jugadores de los Pistons.

ESPN Sources: After one season, the Detroit Pistons have dismissed coach Monty Williams — who leaves with five years and $65M-plus left on his deal. New President Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. pic.twitter.com/QHKivQS5o2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024