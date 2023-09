¿Ronald Acuña Jr. destronará a Miguel Cabrera como el mejor beisbolista nacido en Venezuela? Ronald Acuña Jr. se une a Miguel Cabrera en la carrera por los mejores beisbolistas venezolanos de la historia.

Cuando el ícono de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, anunció que la temporada 2023 sería la última, los fanáticos sabían que la liga estaría perdiendo un talento generacional. Ahora, el toletero venezolano ha elogiado a un compatriota suyo de manera verdaderamente halagadora.

El 13 de septiembre, la revista TIME publicó su lista de las 100 personas más influyentes en 2023. Además de la lista, TIME también publicó TIME100 Next, cuyo objetivo era perfilar a las estrellas en ascenso que algún día podrían lograr el gran corte. Entre los nombres incluidos en la lista de TIME100 Next se encontraba Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta. El jardinero está viviendo una temporada histórica y no ha dado señales de bajar el ritmo. Debajo del nombre de Acuña, Miguel Cabrera escribió un mensaje para su compatriota.

Miguel Cabrera quiere que la estrella de los Bravos, Ronald Acuña Jr., llegue a los 500 jonrones: “No quiero ser el único venezolano”

Según la estrella de los Tigres de Detroit , Acuña Jr. “tiene grandes posibilidades de convertirse en el mejor jugador de béisbol nacido en Venezuela de todos los tiempos”. Estas son palabras importantes provenientes de Cabrera, dos veces Jugador Más Valioso y el último jugador en ganar una Triple Corona de la Liga Americana.

Originario de la ciudad noroccidental de Maracaibo, la carrera de Acuña quedó en duda cuando sufrió una rotura completa del ligamento anterior cruzado en el verano de 2021. Ahora, poco más de dos años después, muchos esperan que gane el premio MVP de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer venezolano en hacerlo desde que Cabrera lo consiguió en 2013.

Ampliamente considerado como el mejor beisbolista venezolano de todos los tiempos, las palabras de Cabrera tienen aún más peso. Haciendo referencia a su condición de único jugador de su tierra natal en alcanzar 500 jonrones, Cabrera afirmó que es probable que Ronald Acuña Jr. se una a él en esa compañía de élite.

Ronald Acuña está bateando .336/.417/.586 para los Bravos de Atlanta esta temporada. Actualmente, Acuña Jr. tiene 37 jonrones, 98 carreras impulsadas y 66 bases robadas, la mejor marca de la liga.

Con un récord de 96-54, los Bravos tienen la mejor marca en su división del béisbol y actualmente disfrutan de una ventaja de amplia ventaja sobre los Filis de Filadelfia , que ocupan el segundo lugar en la División Este de la Liga Nacional. Para Acuña, de sólo 25 años, la segunda Serie Mundial de su carrera está muy cerca. A juzgar por cómo está jugando, el caso de Cabrera parece muy viable.

Miguel Cabrera y Ronald Acuña Jr. definirán para siempre el estrellato de la MLB venezolana.