La temporada de los Dodgers de Los Ángeles ha estado marcada por la espectacular actuación de Shohei Ohtani, quien sigue deslumbrando como bateador designado mientras se acerca a los 50 jonrones y 50 robos de base. Sin embargo, el debate sobre si el fenómeno de dos vías podría regresar al montículo antes de que termine la temporada es una cuestión que está causando revuelo en Los Ángeles. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, ha dejado la puerta entreabierta para esta posibilidad, aunque con reservas.

La Posibilidad de un Regreso al Montículo: ¿Un Final de Película?

Dave Roberts ha declarado que no cerrará la puerta al regreso de Ohtani como lanzador en los playoffs, aunque está consciente de los riesgos asociados. “No diría que es imposible… No voy a cerrar la puerta al 100%”, comentó Roberts el miércoles, según Bill Plaschke del Los Angeles Times. La idea de ver a Ohtani lanzando en octubre tiene un atractivo cinematográfico innegable. “Si estuviera escribiendo una película o un libro, sería un no-brainer que él saliera de la rehabilitación y lanzara el último pitcheo”, dijo Roberts, capturando la esencia de un final de cuento de hadas que los fanáticos de los Dodgers no dejarían pasar.

La Realidad del Regreso: Riesgos y Beneficios

Sin embargo, la realidad es más complicada. Ohtani no ha lanzado un pitcheo en situaciones de alta presión desde antes de su cirugía en el codo en 2023, y ha estado trabajando en su rehabilitación mientras se desempeña como bateador designado esta temporada. Roberts advirtió sobre los peligros potenciales: “El problema es que, en realidad, no ha lanzado un pitcheo de presión en más de un año. Si él saliera y las cosas no salieran bien, no vale la pena el potencial riesgo de lesión”. Esta preocupación subraya el dilema de balancear el deseo de un final heroico con la necesidad de proteger la salud de un jugador invaluable.

Los Desafíos de la Rotación de los Dodgers

La situación de los Dodgers se ha vuelto aún más complicada debido a las lesiones en su cuerpo de lanzadores. Tyler Glasnow, quien estaba en la lista de lesionados debido a tendinitis en el codo derecho, sufrió un retroceso antes del juego del viernes contra los Atlanta Braves. Este revés ha intensificado la necesidad de los Dodgers de reforzar su rotación para los playoffs, lo que podría hacer que la idea de un regreso de Ohtani al montículo sea aún más atractiva.

El Enfoque en la Temporada 2025

Aunque los Dodgers tienen un récord sólido de 87-59 y parecen estar en camino a ganar la División Oeste de la Liga Nacional, el problema con la rotación de lanzadores persiste. A medida que la temporada regular llega a su fin, la presión para tomar decisiones que impacten la postemporada aumenta. Ohtani ha estado mostrando signos de progreso en su rehabilitación, y aunque su regreso a la lomita podría ser una opción tentadora, lo más probable es que se reserve para la temporada 2025.

¿Un Sueño Realizable o un Riesgo Innecesario?

La posibilidad de ver a Shohei Ohtani regresar como lanzador en los playoffs es una perspectiva que entusiasma a muchos aficionados y proporciona un gran material para la narrativa de una temporada ya memorable. Sin embargo, el riesgo de una posible lesión y el impacto en el futuro de Ohtani sugieren que, aunque la idea sea tentadora, la prudencia podría ser la mejor opción.

Para los Dodgers, la decisión de si permitir a Ohtani lanzarle en los playoffs es una que debe considerar cuidadosamente. La salud y el rendimiento a largo plazo del jugador son prioritarios, y si bien un regreso de Ohtani al montículo podría ofrecer un impulso invaluable en la postemporada, el equipo debe balancear este deseo con el pragmatismo de asegurar que Ohtani esté completamente preparado para contribuir en el futuro cercano. Mientras tanto, la atención seguirá centrada en su impresionante campaña como bateador y en cómo los Dodgers navegan los desafíos restantes de la temporada.