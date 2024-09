La próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) contará con la incorporación de uno de los talentos más prometedores del béisbol mundial. Los bicampeones nacionales, Tigres del Licey, han anunciado el fichaje de Jordan Lawlar, torpedero estrella y el principal prospecto de los Diamondbacks de Arizona, como refuerzo para la temporada 2024-2025.

Un refuerzo de élite para el Licey

Jordan Lawlar, de 22 años, no es cualquier prospecto. Con seis pies y una pulgada de altura y un peso de 190 libras, es un atleta con un conjunto de habilidades que lo ha convertido en una de las promesas más codiciadas del béisbol. La valoración de 60 en la escala 20-80, utilizada por los expertos para medir el potencial de los jugadores, es solo un indicativo de su impresionante talento. Según Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general de los Tigres del Licey, la incorporación de Lawlar promete ser un factor clave en el éxito del equipo para la próxima temporada.

“Estamos contratando a un pelotero que debe impactar en esta liga. Un jugador experimentado y muy versátil que puede ayudarnos en el medio del infield. Su habilidad para robar bases, alto conocimiento de la zona de strike y su disciplina en el plato, son indicadores de un elemento que encaja perfectamente en la planificación que tuvimos al confeccionar nuestro roster”, expresó Vicente con optimismo.

Números impresionantes en ligas menores

La trayectoria de Jordan Lawlar en las ligas menores ha sido brillante. En el verano de 2024, Lawlar participó en 14 partidos con los Amarillo Sod Poodles, la sucursal Doble-A de los Diamondbacks de Arizona, donde exhibió un impresionante promedio de bateo de .315, con un porcentaje de embasado (OBP) de .397 y un slugging (SLG) de .500. Además, demostró ser una amenaza en las bases al robar cinco bases en seis intentos.

Estos números no son una casualidad, ya que Lawlar ha demostrado su capacidad de destacar desde que fue seleccionado en el draft de la MLB de 2021. En la temporada 2023, entre los niveles Doble-A y Triple-A, Lawlar participó en 105 partidos, compilando un promedio de .278 con 20 cuadrangulares, 23 dobles, y 36 bases robadas en 41 oportunidades. Su disciplina en el plato fue evidente con un OBP de .378 en 414 apariciones. Ese mismo año, Lawlar dio el salto a las Grandes Ligas, donde participó en 14 partidos y, además, tuvo la oportunidad de disputar la Serie Mundial con los Diamondbacks.

Un talento valorado por los scouts

Desde sus inicios, Jordan Lawlar ha sido considerado una joya del béisbol por los cazatalentos. Cuando fue seleccionado por los Diamondbacks en el sexto lugar del draft de 2021, los analistas ya lo ubicaban como el décimo mejor prospecto de todo el béisbol. Lawlar fue reclutado directamente desde la escuela secundaria, donde impresionó con su capacidad para reconocer lanzamientos, su velocidad y su poder en ambos lados del campo.

Recibió un bono de cerca de siete millones de dólares al firmar con los Diamondbacks, un indicativo de la confianza que la organización depositó en su talento. Keith Law, analista de The Athletic, lo calificó en 2021 como “el mejor paquete de herramientas” entre todos los prospectos de su generación. Su velocidad, evaluada en 70 sobre 80, es uno de sus mayores atributos, mientras que su fildeo fue valorado en 60 y su habilidad para hacer contacto y batear con poder en 55.

Expectativas para la temporada con los Tigres del Licey

La llegada de Jordan Lawlar a los Tigres del Licey ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del béisbol dominicano. Su versatilidad, experiencia y juventud lo convierten en una pieza clave para el equipo en la temporada 2024-2025. La capacidad de Lawlar para cubrir el infield, específicamente en la posición de torpedero, y su combinación de velocidad y poder, ofrecen al Licey un jugador capaz de marcar la diferencia tanto en la defensa como en el ataque.

En una liga tan competitiva como la LIDOM, contar con un jugador del calibre de Lawlar representa una ventaja significativa. Su capacidad para robar bases, su disciplina en el plato y su habilidad para conectar extrabases son aspectos que podrían impactar de manera positiva en el rendimiento del equipo. Además, su experiencia en las ligas menores y su reciente paso por las Grandes Ligas le brindan una madurez que pocos jugadores de su edad poseen.

A medida que se acerca el inicio de la temporada, el enfoque estará en cómo Audo Vicente y el cuerpo técnico del Licey utilizarán a Lawlar para maximizar su impacto. El equipo ha logrado conformar un plantel competitivo, y la adición de un talento como Jordan Lawlar refuerza su ambición de defender su título de campeones nacionales y lograr el tricampeonato.

Un legado en construcción

Jordan Lawlar es más que una promesa; es un jugador en pleno desarrollo cuyo potencial parece no tener límites. Su incorporación al Licey no solo aporta calidad al equipo, sino que también es una oportunidad para que el joven continúe perfeccionando sus habilidades en un entorno competitivo. La LIDOM ha sido históricamente una liga donde jugadores de la talla de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., y Juan Soto han perfeccionado su juego, y Lawlar no será la excepción.

El legado de Lawlar, tanto en la República Dominicana como en las Grandes Ligas, apenas comienza a tomar forma. Su paso por los Tigres del Licey será un capítulo crucial en su carrera, y los fanáticos están ansiosos por ver qué aportará este joven talento en una de las ligas invernales más exigentes del mundo.

La llegada de Jordan Lawlar a los Tigres del Licey para la temporada 2024-2025 de la LIDOM es un acontecimiento que eleva las expectativas tanto del equipo como de los fanáticos. Su talento, juventud y experiencia en las ligas menores y Grandes Ligas lo posicionan como uno de los jugadores a seguir durante la próxima campaña. Con el respaldo de un equipo sólido y el liderazgo de Audo Vicente, el Licey buscará aprovechar al máximo el impacto de este prometedor torpedero para continuar consolidándose como una de las franquicias más exitosas del béisbol dominicano.

Sin lugar a dudas, Jordan Lawlar está listo para dejar su huella en la liga, y los fanáticos de los Tigres del Licey no podrían estar más emocionados de contar con los servicios de uno de los mejores prospectos del béisbol mundial.