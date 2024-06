La temporada de Trevor Bauer en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ha sido una de las más provechosas en los ultimos años. Bauer actualmente anda en la pelea por una Triple Corona de picheo con los Diablos Rojos del México. Demostrando que está más que listo para regresar a MLB, y el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2020, reveló la oferta que le hizo a Los Angeles Dodgers.

Bauer ha dejado saber en múltiples ocasiones que ha estado en busca de un acuerdo que le permita regresar a las Grandes Ligas, incluso cuando firmó por primera ocasión con los Diablos Rojos en México. Sin embargo, ninguna oferta se ha concretado aún, pero reveló mediante redes sociales que él les ofreció a Dodgers volver por el mínimo.

Yeah I offered to play for them this year for league minimum with no incentives to pay them back for the dollars they lost when I was suspended but 🤷🏻‍♂️

— Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) June 22, 2024