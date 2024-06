“Ni nosotros, ni la liga vamos a coger presión”, Vitelio Mejía El presidente de LIDOM reveló que ya hay una oferta de otra marca para la serie entre Licey y Águilas. Además de que el tiempo no es problema, ya que el contrato pasado se firmó en septiembre.

Ante la reciente controversia entre la empresa Latin Events y la liga dominicana de Beisbol Profesional LIDOM, sobre la Serie Titanes del Caribe que se realizará en New York. Recientemente, el presidente de la LIDOM fue entrevistado por el periódico El Nuevo Diario, reveló que ya hay una oferta de otra marca para la serie entre Licey y Águilas, sin embargo, aclaró que una vez la esté afinada se la hará llegar a Latin Events que es presidida por Félix Cabrera y David Ortíz.

Ante la pregunta del reportero sobre el proceso, Vitelio respondió que el proceso va bien, pero han tratado de apresurar las cosas. “El proceso va bien, lo que pienso, ha habido un poco de apresuramiento… el proceso es el siguiente, el contrato que se ejecutó para el evento del año pasado dejó una cláusula abierta, una cláusula que se llama cláusula a futuro, y es que LIDOM está obligada a entregar a Latin Events cualquier propuesta que reciba y ellos tienen el derecho de igualarla, ni siquiera tienen que mejorarla, solo igualarla.”

Vitelio también dijo que quizás el exceso de parte de la LIDOM es el mantener a Latin Events al tanto de iniciativas que no necesariamente se han convertido en propuestas. “Hemos sido bastante transparentes, porque cuando hemos recibido alguna manifestación de interés, le hemos dicho que la tenemos y que en un par de días se la dejamos saber, pero no se han convertido en propuestas.”

Así mismo, afirmó que en el contrato no existen plazos para entregar propuestas, y por ende, no se pueden entregar los mismos. Además de que el tema del tiempo no es problema, ya que el año pasado el contrato se firmó en septiembre siendo un éxito. “Ni nosotros, ni la liga, vamos a coger presión porque las cosas no se negocian con presión. Terminó el presidente la entrevista.