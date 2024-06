La selección de fútbol de Jamaica, conocida como los Reggae Boyz, ha visto un notable ascenso en su calidad y competitividad en los últimos años. Este progreso se debe en gran parte a la presencia de varios jugadores de gran talento y valor en el mercado internacional. A continuación, destacamos a los jugadores más valiosos de la selección jamaicana, quienes están dejando una huella significativa tanto en su equipo nacional como en sus respectivos clubes.

Leon Bailey

Es, sin duda, uno de los jugadores más valiosos y talentosos de la selección jamaicana. Con su velocidad, habilidades de dribbling y capacidad para anotar goles, Bailey ha sido una pieza fundamental tanto para su club como para su país. Tras su destacada etapa en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, Bailey se trasladó a la Premier League, donde ha continuado demostrando su calidad en Aston Villa.

UP THE F******* VILLA! ⚽️💜🤩 pic.twitter.com/upXqEGneid

Michail Antonio

Conocido por su versatilidad y capacidad goleadora, es otro jugador clave para los Reggae Boyz. Antonio, que puede jugar tanto como delantero como en posiciones de ataque por las bandas, ha sido crucial para West Ham United en la Premier League. Su físico imponente y su instinto goleador lo convierten en un activo invaluable para Jamaica en sus competiciones internacionales.

Edson Álvarez and Mexico will face Michail Antonio and Jamaica tonight! 🍿 @WestHam | @WestHam_US pic.twitter.com/K0RNfKOMug

Bobby Decordova-Reid

Bobby Decordova-Reid ha sido una revelación en el Fulham, mostrando su versatilidad en el ataque y el mediocampo. Su capacidad para jugar en múltiples posiciones y su contribución en términos de goles y asistencias lo hacen un jugador valioso tanto para su club como para la selección jamaicana. Reid ha sido fundamental en las campañas de clasificación de Jamaica y en sus actuaciones en la Copa Oro.

Fulham’s Bobby Decordova-Reid with an absolute worldie for Jamaica last night 🚀😍

pic.twitter.com/SmL6NmOeg8

— SPORTbible (@sportbible) March 27, 2023