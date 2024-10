Un golpe tras otro: Yankees no pueden dar break Yankees y el desafío de levantarse tras la dolorosa derrota en el Juego 3 de la ALCS.

La dolorosa derrota de los Yankees ante los Guardians en el Juego 3 pone a prueba su capacidad de resiliencia. Con el peso de un bullpen agotado y un equipo lidiando con lesiones, el equipo de Nueva York debe recomponerse rápidamente para el crucial Juego 4.

El béisbol de octubre, con toda su emoción y dramatismo, puede ser implacable, como lo descubrieron dolorosamente los Yankees de Nueva York en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Lo que parecía una victoria asegurada se desmoronó en las últimas entradas, dejando al equipo aturdido después de que los Cleveland Guardians dieran el golpe final con un jonrón en la décima entrada, cortando cualquier posibilidad de una ventaja de 3-0 en la serie.

Cómo los Yankees perdieron el control

El duelo del jueves en Progressive Field fue un verdadero intercambio de golpes entre dos equipos que no querían ceder. Los Yankees, gracias a los jonrones de Aaron Judge y Giancarlo Stanton, lograron adelantarse en un duelo que había sido cerrado y tenso desde el inicio. Sin embargo, cuando parecía que Nueva York había encontrado el golpe definitivo para sellar la victoria, los Guardians resurgieron, como si estuvieran destinados a estropear la noche para los del Bronx.

La historia de la remontada de Cleveland comenzó con el jonrón del emergente Jhonkensy Noel, quien con un cañonazo en la novena entrada empató el partido cuando los Yankees estaban a un strike de la victoria. Este golpe fue devastador para el ánimo de Nueva York, pero lo peor estaba por venir.

El final llegó en la décima entrada, cuando David Fry conectó un jonrón de dos carreras ante el relevista Clay Holmes, poniendo fin a una noche que parecía estar destinada a los Yankees. Esta derrota, una verdadera “puñalada” como la describió Clarke Schmidt, dejó a Nueva York tambaleante y obligado a sacudirse el polvo rápidamente para encarar el Juego 4.

Resiliencia y agotamiento: el reto de los Yankees

Los Yankees no tienen tiempo para lamerse las heridas. Así lo dejó claro su manager Aaron Boone, quien ha visto a su equipo atravesar momentos difíciles a lo largo de la temporada. “Este grupo ha sido capaz de levantarse de derrotas duras”, señaló Boone, confiado en que su equipo podrá dar vuelta a la página. “Hemos tenido que lidiar con estirones complicados y, aun así, estos muchachos llegan todos los días listos para competir”.

Sin embargo, la realidad para los Yankees no solo se trata de una recuperación emocional. El desgaste físico del equipo es una preocupación creciente. El bullpen, que ha sido crucial en la postemporada, empieza a mostrar signos de fatiga. Holmes y Luke Weaver, quienes han lanzado en todos los juegos de playoffs hasta ahora, no pudieron mantener la ventaja en el Juego 3, y el propio Weaver reconoció que su control no estuvo a la altura en los momentos clave.

Para agravar la situación, Ian Hamilton salió del partido con una lesión en la pantorrilla y Anthony Rizzo sigue lidiando con fracturas en los dedos que afectan su rendimiento defensivo. Estos problemas físicos podrían pasar factura justo cuando más se necesita de todos los jugadores al 100%.

El desafío psicológico para Cleveland y Nueva York

Mientras que los Yankees intentan recuperar su equilibrio, la victoria de los Guardians les ha inyectado una nueva dosis de energía. Aaron Judge y Giancarlo Stanton lograron conectar jonrones ante Emmanuel Clase, uno de los mejores cerradores de la liga durante la temporada regular, pero que ha mostrado vulnerabilidad en octubre. Stanton advirtió que probablemente enfrentarán nuevamente a Clase en esta serie, y destacó la importancia de seguir agresivos en el plato.

No obstante, para Cleveland, esta victoria fue mucho más que un simple triunfo. Fue una declaración de intenciones y una prueba de que pueden competir en un escenario tan grande como la ALCS. El hecho de haber remontado dos veces en los últimos innings da cuenta de su tenacidad y del potencial peligro que representan para los Yankees en los próximos juegos.

Un camino difícil por delante

El Juego 4 será una prueba definitiva para la capacidad de los Yankees de recuperarse. Con Luis Gil haciendo su primera apertura de postemporada, y con el bullpen en una situación delicada, Nueva York deberá encontrar la forma de superar tanto el agotamiento físico como el emocional. Para ganar esta serie, los Yankees tendrán que recordar por qué fueron los mejores del Este de la Liga Americana, y sobre todo, deberán mostrar la misma capacidad de respuesta que los llevó hasta esta instancia.