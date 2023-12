Yankees cuidan no pagar un precio ridículamente por el alquiler de Juan Soto Si llegaran a hacer un intercambio con los Yankees, no se quedarían con estas dos valiosas piezas, ya que Nueva York no quiere pagar un precio tan ridículamente alto por una pieza de alquiler.

Los New York Yankees , la mayor potencia de la MLB en toda su historia, no se quedan abajo por mucho tiempo. Después de todo, se llaman el Imperio del Mal. Entonces, después de una temporada en la que los Yankees no cumplieron con las expectativas, ganando sólo 82 de sus juegos en camino a terminar cuartos en la División Este de la Liga Americana (y a siete juegos de un lugar en los playoffs), es lógico que estén planeando una gran regreso al incorporar a uno de los mejores bates disponibles en el mercado comercial, Juan Soto . En este punto, parece seguro que los Padres de San Diego buscarán sacar provecho de Soto como activo comercial, ya que la temporada 2024 será su último año antes de que entre en la agencia libre e inevitablemente firme un acuerdo que podría acercarse a la mitad del año. Esto es una bendición para los Yankees, ya que reconocen que tal vez no haya un equipo que quiera superarlos en un intercambio por los servicios de alguien que se acerca a la agencia libre. Es por eso que, según Jon Heyman del New York Post, los Yankees querrán conservar a Jasson Domínguez y Anthony Volpe en cualquier posible acuerdo con los Padres por Juan Soto. Los Padres, según Heyman, ya han solicitado a Domínguez y Volpe en negociaciones comerciales con los Yankees, pero en el arte de las negociaciones, siempre se comienza con un precio de venta alto . Además, los defensores en el campocorto con algo de pop tienden a ser jugadores valiosos en las Grandes Ligas, y eso es exactamente lo que Volpe demostró en su temporada de novato con los Yankees. Conectó 21 jonrones e impulsó 60 carreras, aunque con una línea de corte deficiente, mientras era un defensor destacado en el medio del diamante. Mientras tanto, Jasson Domínguez causó sensación una vez que los Yankees lo llamaron al final de la temporada, incluso rompiendo algunos récords en el proceso . Domínguez tiene toda la apariencia de un jardinero contundente con una buena defensa en el jardín central, y proyecta ser un jugador de Grandes Ligas por encima del promedio a su regreso de una lesión. Los Padres, si llegaran a hacer un intercambio con los Yankees, no se quedarían con esos dos, ya que Nueva York no quiere pagar un precio tan ridículamente alto por una pieza de alquiler.