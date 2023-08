¡Yankees llamando a Marte! La baja de Donaldson podría traer a Jasson Domínguez al Big Show Los Bombarderos del Bronx consideran la convocatoria del codiciado prospecto dominicano apodado "El Marciano" después de deshacerse de Josh Donaldson.

Se informa que los Yankees de Nueva York están considerando promover a su prospecto general número 2, Jasson Domínguez, después de liberar a Josh Donaldson. Los Yankees de Nueva York liberaron al tercera base Josh Donaldson el martes , una medida que no decepcionó a los fanáticos del equipo que se habían cansado del veterano. Ahora, según se informa, Nueva York está considerando convocar a un prospecto importante , según Brendan Kuty de The Athletic .

“Además de las discusiones internas sobre la incorporación del mejor prospecto receptor Austin Wells cuando las plantillas se expandan el 1 de septiembre, los Yankees han considerado promover al prospecto de los jardines Jasson Domínguez en 2023, y las conversaciones llegan hasta el propietario Hal Steinbrenner, dicen varias fuentes”, Kuty informó.

Jasson Domínguez también es el mejor prospecto de los Yankees , solo detrás del jardinero Spencer Jones, según MLB.com. Es un jugador joven talentoso que presenta una velocidad impresionante y un fuerte brazo para, además de su poder en el plato. Se está desarrollando como un bateador y un jardinero completo. Domínguez parece ser una estrella en ciernes.

Yankees se plantean ascender a las Grandes Ligas a Jasson Domínguez

Domínguez tiene sólo 20 años pero ya ha dado señales de poder de élite. Ya ha conectado 36 jonrones en 292 partidos de ligas menores. Al momento de la publicación de esta historia, Domínguez está bateando .266/.376/.426 con un OPS de .802 y 16 jonrones entre Doble-A y Triple-A en 2023, según milb.com.

Es probable que los Yankees estén fuera de contienda. Nueva York colocó al jardinero Harrison Bader en waivers , algo que probablemente no habrían hecho si sintieran que los playoffs todavía estaban a su alcance.

Llamar a Domínguez en septiembre brindaría a los fanáticos algo de emoción en medio de una campaña de 2023 que de otro modo sería olvidable y frustrante.

Por ahora, no está claro si Nueva York terminará promocionando a Domínguez esta temporada. Es una posibilidad incuestionable, aunque según el informe de Kuty. Ofreceremos actualizaciones sobre los Yankees y Jasson Domínguez a medida que estén disponibles.