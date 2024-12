Yankees no le hicieron oferta de contrato a Gleyber Torres

Gleyber Torres habla sobre dejar los Yankees

Los Tigres no fueron el único equipo interesado en fichar a Torres. De hecho, surgieron informes de que el ex All-Star de los Yankees rechazó un contrato de los Nacionales de Washington antes de firmar con Detroit. Otro equipo que supuestamente estaba interesado en él fueron los Angelinos de Los Ángeles.

Torres habló por primera vez como miembro de los Tigres el domingo y mencionó que se siente orgulloso de lo que logró con Nueva York. No confirmó si los Yankees le extendieron una oferta de contrato, pero dijo que no se sentía como una prioridad para su ex club.

“Tengo muy buenos amigos allí, una gran comunicación con toda la organización”, dijo Torres, a través de McCosky. “Me siento orgulloso de mí mismo por haber estado con los Yankees durante siete años, pero ahora estoy con Detroit y estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de jugar el año que viene. Creo que tienen otras prioridades y yo no estoy en la lista. Estoy bien”.