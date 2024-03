32 jugadores de la VCS suspendidos por investigacion de partidos amañados Todo apunta que el anunció de suspensión de manera indefinida se debe a la investigación por una red de apuestas en la que participaban los jugadores

A inicios de este mes Riot Games anunciaba de forma indefinida la suspensión del split de primavera de la VCS, la misma se pensaba se debía a los ataques de redes que habian sufrido algunas ligas asiaticas. Hoy han surgido más detalles de la investigación y al parecer el porqué la liga seguirá en suspenso.

Mediante un comunicado en el Facebook oficial, la VCS informó la suspensión de 32 jugadores de los ocho equipos participantes del torneo de primavera por su presunta participación en el amaño de partidas. Los jugadores implicados serán suspendidos hasta que se termine la investigación y se aclare los hechos.

En un hilo en la red social Reddit, dos equipos de la liga Rainbow Warriors y MGN Blue Esports confirmaron las investigaciones, lo que significa que dejarán de competir. Team Whales terminó rescindiendo contratos con BeanJ y Gloryy, ya que ambos están buscando demostrar su inocencia por fuera de la investigación para luego volver a competir. Cerberus Esports también afirma que sus jugadores están libres y que trabajarán en estrecha colaboración con el comité para demostrar su inocencia.

El amaño de partidos ha sido un gran tema en la escena competitiva. Según Molecule, analista de League, los bajos salarios son una de las principales razones por las que los jugadores acaban atrapados en estos actos. Recientemente, el equipo Iron Wolves de Ultra Liga fue investigado luego de un presunto comportamiento comercial por parte de sus dos importaciones chinas.

[NEWS] VCS officials has announced a list of 32 players and personals in suspended due to the VCS Spring 2024 investigations.#VCS #VCSEnglish pic.twitter.com/NjI420ch09 — VCS English (@vcs_english) March 28, 2024

No es la primera vez que hay un escandalo de amaño de partidos en los esports, El taiwanés Chien Mao-An “Maoan” midlaner del equipo Beyond Gaming fue expulsado y baneado del mundial de League of Legends 2021, también LDL (Liga de Desarrollo de League of Legends), segunda máxima competición de League of Legends de China, fue suspendida debido a varias filtraciones sobre amaños de partidos, Según apunta weibo. Pero este caso es el más grande hasta ahora.

Con el MSI a la vuelta de la esquina no está claro qué pasará con la VCS, los organizadores han mencionado que habrá actualizaciones sobre el reinicio de la competición.