Chivas esports vuelve a perder otra promo relegación de Valorant La filial de esports del rebaño sagrado no ha podido trascender en el juego de disparos de riot quedándose por 2da vez a las puertas de ascender.

Las Chivas rayadas del Guadalajara, es uno de los pocos clubes de deportes tradicional que se decidió dar el paso al deporte electrónico. Teniendo filial en varias disciplinas del deporte actual, las chivas han buscado “adaptarse a los nuevos tiempos” formando parte de lo que está de moda. Aunque le ha funcionado en la liga electrónica del futbol, no ha sido del todo eficaz en las otras disciplinas.

Tal es el caso de Valorant, el rebaño sagrado ha tratado de ocupar un puesto importante en el shooter táctico de Riot Games sin poder avanzar en ello. Desde reality show hasta a buscar ser semillero de talento, los rojiblancos han fallado en hacerse de un nombre en la escena competitiva de Valorant, aunque han estado a punto de lograrlo, las fallas en su diseño le han pasado factura.

⚡️ ¡Una serie épica digna de la gran FINAL de P/R en #VCLLatam Norte Stage 2! ¡Felicidades a @fusionfsgg por la VICTORIA! 🥳 pic.twitter.com/Iv3L8ZzUEp — VALORANT Challengers LATAM (@VCL_LATAM) July 6, 2024

Por segundo año consecutivo, las Chivas mueren en la orilla de subir un peldaño en el competitivo, esta vez a manos de Fusion quien les adjudico un 3-0 lapidante que dejó muchas preguntas en el esquema de trabajo de las Chivas. El rebaño fue inexistente en el partido de promo relegación, un equipo sin alma ni concepto que no metió las manos. Algún cambio en estructura deberá realizar el rebaño porque claramente las cosas no están funcionando y la escena no está en el mejor momento para dilapidar dinero.