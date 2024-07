Argentina jugará ante Canadá, este martes desde las 20 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, por la semifinal de la Copa América 2024 en la que la Albiceleste defiende el título que obtuvo en 2021 en Brasil. El miércoles, entre Uruguay y Colombia dirimirán al otro finalista.

Lionel Scaloni podría hacer cambios en todas las líneas tras el empate 1-1 y victoria por penales ante Ecuador. Lionel Messi está en forma después de su lesión, y Lisandro Martínez y Nicolás González están disponibles, aunque Ángel Di María podría reemplazar a González. La duda en el centrodelantero está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y en el mediocampo, entre Leandro Paredes y Enzo Fernández. Gonzalo Montiel podría reemplazar a Nahuel Molina en el lateral derecho. Marcos Acuña sigue fuera por lesión.

Por el lado de Canadá, los de Jesse Marsch ganaron solo un partido en el certamen -ante Perú por 1-0-, pero les alcanzó para sortear la fase de grupos como escoltas de la Albiceleste y ante Venezuela se hicieron fuertes en los penales después de que la Vinotinto les empatara el partido que finalizó 1-1 en tiempo reglamentario.

A Canadian legend came to join in on the celly 🎉 //

Une légende Canadienne a rejoint la célébration 🎉

Hey Sid @87Foundation 👋 #CANMNT pic.twitter.com/Zp1ZCBo59C

— CANMNT (@CANMNT_Official) July 6, 2024