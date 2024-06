¿Cuales son las mejores cartas del FIFA de la seleccion de Uruguay? Los mejores jugadores de la selección uruguaya en el FIFA.

Como cada año, EA Sports vuelve a la carga con una nueva entrega para su popular franquicia de videojuegos de simulación de fútbol. Bautizado este año bajo el nombre de EA Sports FC 24, la entrega marcará un antes y un después dado al hecho de que será el primer producto en la era Post-FIFA e introducirá al futbol femenino a Ultimate Team.

Por su parte, Ultimate Team representa el modo de juego de mayor convocatoria al invitar a los usuarios a armar su equipo soñado y competir contra jugadores de la región de forma online. Ahora bien, EA Sports FC 24 actualizó las cartas y, en esta nota, repasaremos el top 5 de los mejores jugadores en el videojuego de la selección uruguaya de fútbol.

La carta de Fede Valverde, el capitán de la selección uruguaya rompió un récord en el videojuego, convirtiéndose en la segunda carta mas completa de la historia.

🌟 ¡La segunda carta más completa de la historia! Fede Valverde 2023 , solo por detrás de Wayne Rooney 2011 en FIFA.

Darwin Núñez no se ha quedado atras y en varias oportunidades ha llegado a sacar cartas especiales.

Darwin Nunez e João Félix estão confirmados no evento FUT BIRTHDAY. Que carta absurda de Darwin…#FIFA #UT

Si volvemos al centro del campo, encontramos la carta de Manuel Ugarte, el centrocampista defensivo que varios lo definen como uno de los mejores de Europa.

Las estadísticas de Manuel Ugarte lo definen como el mejor volante defensivo de toda Europa! La carta de Ugarte en el FIFA 24 👀🤌🏼

Las estadísticas de Manuel Ugarte lo definen como el mejor volante defensivo de toda Europa! La carta de Ugarte en el FIFA 24 👀🤌🏼

Mínimo 85 de GRL ✅

Si volvemos a las cartas especiales, Ronald Araújo no se queda atrás. Ha quedado como una de las mejores cartas defensivas que han salido en la historia del videojuego sacando una versión que entraba en el Team Of The Season.