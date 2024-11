La tercera semana de la Street Fighter League enfrentaba otra vez la rivalidad clásica del Caribe: Dominicana vs. Puerto Rico. De un lado, el equipo dominicano Bandits Gaming comandados por el bicampeón mundial Saúl Leonardo MenaRD. Del otro los Borinqueños de Red Rooster con Ricardo Roman Monopr como capitán. Bandits llegaba en la 4ta posición del certamen tras sumar 35 puntos en sus 2 primeros enfrentamientos, mientras que Red Rooster se encontraba en el último lugar solo con 15 puntos menos que los bandidos.

El primer enfrentamiento era entre los capitanes Mena con su ya clásico Blanka, mientras que Mono salta con la Aki buscando los primeros puntos. Mena imponía su nivel logrando un fácil 2-0 donde incluía 2 perfects y solo le permitía un round a un mono que no encontró la forma de parar los ataques del dominicano. Con esto Bandits conseguia los primeros 10 puntos del encuentro.

Luego tocaba el turno al debutante dominicano Luiman con su monje pirómano Dhalsim, de frente Red Rooster mandaba a Ajax Fidelity con ED. Este fue uno de los enfrentamientos más parejos de la noche donde Ajax llevo a Luiman hasta el matchpoint. Luiman pudo recuperarse y logró sacar en el último instante los siguientes puntos.

Para los últimos 20 puntos del enfrentamiento, el Dominicano Caba se enfrentaba al Mexicano Uriel Velorio en un Guile vs Ken. Caba tras perder el primer match logro repuntar e imponerse con marcador de 3-1 y con esto Bandits Gaming lograba conseguir todo en contra de los borinqueños.

🔥Our team keeps climbing in the #StreetFighterLeague! @SPM_CABA earned 25 points this week, bringing our total to 35!

💪 We’re in 4th place now, thanks to the hard work of @LuiManDR , @_MenaRD__ , and @zhennnkuang . 🙌 It's a team effort, and we’re still fighting for the top! pic.twitter.com/vmxBgnBTkL

— Bandits 🥷 (@banditsgaming_) October 24, 2024