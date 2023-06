Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana se realizaba el Community Effort Orlando #CEO2023, más de 2600 almas visitaron el Ocean Center de Daytona Beach. El CEO tenía la particularidad de, también ser el primer Major del reciente juego de peleas de Capcom Street Fighter 6. Más de 1000 personas se dieron cita para hacerse del primer campeonato de SF6 del CEO.

Tras la depuración del primer día de competición, 2 dominicanos quedaban en competición de por el cinturon; Christopher Rodriguez “Bandits|CABA” y Saul Leonardo Bandits|MenaRD. Este último llegaba como subcampeón del pasado año tras caer a manos del neuyorquino Derek Ruffin iDom.

Tras pasar toda la fase de grupos hasta el top 8 solo perdiendo un set en su camino, de la mano del pick de Blanka, Mena enfrentaría a iDom en el Winers semi Finals y como venganza del año pasado le pegaba un contundente 3-0 y avanzaba a la Winers Final. Punk se encontraba a MenaRD y también sufría la misma suerte, Mena jugando un neutro de calidad avanzaba 3-1 a la gran final.

Congratulations to your FIRST #SF6 #CEOFGC Champion @_MenaRD__ !

🏆 @_MenaRD__ 🇩🇴

🥈 @nephewdork 🇺🇸

🥉 @PunkDaGod 🇺🇸

🏅 @FLStickyFingers 🇺🇸

🏅 @SPM_CABA 🇩🇴

🏅 @iDomNYC 🇺🇸

🏅 @149Zeke 🇺🇸

🏅 @GoatGloatFGC 🇺🇸 pic.twitter.com/45EG3aPXwz

— #CEOFGC Happening Now! ceogaming.org/tv (@CEOGaming) June 26, 2023