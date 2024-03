Dominicano Bandits|MenaRD se impone en el Red Bull Kumite de New York El quisqueyano sigue demostrando su poderío ganando uno de los pocos trofeos faltantes en su estantería

El Red Bull Kumite realizado en Brooklyn, New York, es el primer gran evento de Street Fighter 6 luego del parche de season 2. El invitacional traía a 15 de los mejores jugadores de la actualidad y un 16 que entraba via Last Chance Qualifier.

El kumite que se ha convertido en uno de los torneos imprescindibles del calendario de Street Fighter y de la comunidad de juegos de pelea, mostraba una puesta en escena maravillosa nunca antes vista en materia de eventos de esta índole. Con un formato renovado de llave de eliminación sencilla con combates al primero a 5, el escenario se prestaba para grandes enfrentamientos al más alto nivel.

El dominicano y único bicampeón mundial de Street Fighter Saul Leonardo MenaRD se coronó campeón del evento. Para lograrlo, Mena se impuso a 2 excampeones mundiales: el Norteamericano Du Dang “NuckleDu” campeón del 2016 y el japonés Tsunehiro Kanamori “Gachikun” del 2018. Mena apoyado en Blanka su personaje insignia de esta temporada, pasó muy cómodo por las 5 series, siendo solo la del Inglés Broski donde tendría que usar todo su arsenal para poder salir airoso.

THE RED BULL KUMITE 2024 CHAPTER HAS COME TO AN END! 🔥👏 Congratulations to @_MenaRD__ & @banditsgaming_ 🏆#REDBULLKUMITE pic.twitter.com/cW41gajnZ0 — Red Bull Gaming (@redbullgaming) March 18, 2024

Con esto el Dominicano amplía su legado logrando otro trofeo más a su larga lista de logros, siendo solo el EVO el que se le escapa en su carrera de jugador profesional. El dominio mostrado por Mena en los últimos 7 años trae a capítulo la conversación de que estamos viendo al mejor jugador de la historia del Street Fighter.