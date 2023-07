Dominicano Carlos Pérez “Sonix” arrasa en el GET ON MY LEVEL 2023 El Quisqueyano sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de Smash Bros del mundo, llevandose por delante a grandes nombres como: Sparg0, Dabuz y Mkleo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn't support HTML5 audio Aun con el Smash World Tour cancelado, el competitivo internacional del juego de peleas de Nintendo sigue ganando adeptos y realizándose torneos de gran nivel. En el torneo Get On My Level 2023 que se realizaba Downtown Toronto Hotel de la ciudad de Toronto, Canadá. Parte de los mejores jugadores del mundo del competitivo se dieron cita, más de 800 jugadores se presentaban. El Dominicano Carlos Pérez "Sonix" es uno de ellos, el año pasado previo a la cancelación del Smash World tour ocupaba la tercera posición en el ranking mundial del juego de peleas de la Gran N. Sonix llegaba segundo lugar desde en el Wavedash 2023. Para este torneo El dominicano Sonix seguía demostrando su buen nivel llevándose "en la pata de los caballos" a grandes nombres de la actualidad del Smash: Samuel Robert Buzby "Dabuz" 3-0 en el top 32, Edgar Valdez "Sparg0″ 3-1 gran finals y el campeón mundial Leonardo López "Mkleo" 3-0 en el top 32. El dominio del Dominicano quedó evidenciado con el record de 28-2 en los games de este torneo. Sonix ha sido de la Elite del competitivo de Smash desde mediados del 2021 donde ha ganado grandes torneos, incluyendo el Mayor CEO del 2022.