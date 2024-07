El camino del guerrero de cara a la siguiente Capcom Cup sigue su curso y ya se han corrido 2 entregas del World Warrior US/CAN East 2. La sección en donde se encuentra el dominicano Saul Leonardo MenaRD. El 2 veces campeon de la copa se encontraba en la 2da posición de la lista tras la primera parada, donde la perdió a manos del norteamericano Victor Woodley “Punk”.

La segunda parada, en la que se inscribieron más de 260 personas, arrancaba con la intención de evitar de que Punk pueda seguir sumando. Tras una frase de línea fácil para las principales figuras, Sean Simpson Shine sería el encargado de mandar a Punk al losers bracket, donde el Canadiense Sayff lo sacaría en top 8. El dominicano MenaRD avanzaría fácil disponiendo de figuras como iDom y Nuckledu. Llegando fácil a la winers finals donde Booce le ganaba con un apretado marcador de 3-2

An INSANE upset from @BooceFGC making the comeback against The Bull!

Booce sits on Grand Finals Winner side and sending @_MenaRD__ to Losers Finals!

