Dominicano LG|Sonix logra 2do lugar en GOMLX de Canada Carlos Pérez, perteneciente a la organización Luminosity se quedó a 1 de repetir campeonato

21/05/2024 · 09:07 AM

El quisqueyano Carlos Pérez Sonix, perteneciente a la organización Luminosity, este fin de semana buscaba conseguir defender su título en el Get On My Level en Toronto, Canada. Más de 200 0 jugadores se dieron cita, tras uno de los torneos más importantes de la escena de east coast de la FGC.

El jugador Dominicano Carlos Pérez “Sonix” sigue sin bajar revoluciones, manteniéndose en el top mundial de jugadores de Smash Ultimate. Actualmente, se debate entre el estatus de top 3 del mundo, mismo que mantiene desde el año pasado. Sonix salió de su grupo pegando 3-0, hasta toparse con Michael Kim “Riddles” del Team Liquid, quien se impuso 3-1 al dominicano y lo mandaba al loser del top 8.

Sonix avanzaba y en el loser y tomo su venganza en el loser finals pegándole 3-1 a Riddles para avanzar a la Gran Finals contra su compañero de equipo LG|Tweek. Tweek ganaría facil con 3-0 y Sonix se quedaba en el camino de lograr su Bicampeonato.

Sonix sigue siendo uno de los mejores jugadores de la región y en las 2 veces que ha participado en el Get On My Level a logrado mantenerse en el top y dominando la escena a placer.