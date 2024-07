La ciudad de México volvió a ser el epicentro de los juegos de pelea con el Smash Factor, la onceava entrega cargada de algo más que el juego insignia de Nintendo. En el Smash Bros Ultimate, más de 800 personas se dieron cita en los que se encontraba el dominicano Carlos Pérez LG|Sonix quien viene de quedar segundo lugar en el Smash Factor pasado.

El quisqueyano salía de la fase de grupos hasta el top 64 sin perder un solo set, Tarun Chemiti TC| Beastly era el primero que lograba poner a sudar a Sonix con un Diddy Kong que lo obligaba a llegar a un 5 set. El dominicano se impondría y en el siguiente match caería 2-3 en contra se ShinyMark en el Loser Brackets.

Desde el loser brackets Sonix volvería a tomar control pegando 3-0 hasta llegar al top 8, Cosmos abandonaría la competición tras un 3-2 contra Sonix, mientras SK Many se comería un 3-0.

