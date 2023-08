El pasado jueves di comienzo el Gamers 8 en su version de Street Fighter 6, el evento de juegos y deportes electrónicos más grande del mundo y destino para los campeones de deportes electrónicos de élite del mundo, comenzó con la fase de grupos en donde se jugaran partidas de ida y vuelta donde los 2 primeros lugares avanzarían a la siguiente fase de brackets habituales.

Announcing the groups for #Gamers8 Street Fighter 6 Invitational! 🏆

We’ve got some banger matchups on the way 🤜🤛#TheLandofHeroes pic.twitter.com/cIs7M4TZOS

— Gamers8 Esports (@Gamers8GG) August 8, 2023