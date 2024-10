La nueva camada de jugadores Chilenos siguen haciendo historia en los esports, específicamente en los juegos de pelea. Este fin de semana el Chileno Derek Blaz con tan solo 15 años se clasificó para la Capcom Cup. Blaz perteneciente a la organización chilena Black Esports se impuso al argentino Shaka para lograr su pase directo a Japon.

Blaz turned 15 earlier this week, and today he qualified for Capcom Cup 11 by guaranteeing 1st place in South America East's CPT 2024 WW Super Region.

I'm looking forward to seeing @DerekBlaz11 in Capcom Cup, the new generation of Chilean fighting game players is promising pic.twitter.com/X8LrfAkwl4

— incross (@crossknockout) October 27, 2024