El rey Midas a convertir la Ola verde en dorada Carlos Ibarra "Soren" llega con la esperanza de meter a Six Karma a Playoffs en medio de una crisis que data desde la temporada pasada.

09/07/2024 · 05:27 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Six Karma viene pasando por crisis desde el año pasado, tras una inversión muy notable en jugadores y Staff, la ola verde se quedó en último lugar en el split apertura de la Liga Latinoamericana de League. En esta temporada, tras algunos cambios, Six Karma no ha podido ganar un solo mapa pese a traer varias piezas en pro de superar la situación.

En la mitad del corriente Split, Six Karma realizó una última contratación que pareciera una plegaria en busca de ayuda. Mediante redes sociales, la Ola Verde anunciaban la salida del Coach Yeti e inmediatamente la llegada de Carlos Ibarra “Soren”. Soren llega de quedar 3er lugar en el split de apertura de la LLA con el equipo de Isurus.

¡Démosle la bienvenida nuestro nuevo coach! 👀 Con la llegada de @Soren_Coach a #LaOlaVerde🌊💚 el equipo tiene nuevas expectativas de cara a la vuelta de la #LLA#UnaÚltimaVez, lunes en nuestro canal de Youtube pic.twitter.com/uqBgBFfN74 — Six Karma | Ola 🌊💚 (@SixKarmaEsports) July 6, 2024

Soren ha sido una de las grandes mentes del League of Legends en Latinoamérica, desde subir varios equipos a la liga grande, hasta ser uno de los artífices del gran poder latino. Soren ha sido uno de los dirigentes más ganadores y de más renombre del negocio. Abogando a su experiencia y temple, la ola verde busca ganar algunas series restantes, con esto poder colarse a la fase de playoffs y poder salvar uno de los peores años para equipo alguno en la LLA.